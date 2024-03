Capital e Ceilândia farão o duelo das finais do Candangão BRB 2024 para decidir quem levará o grande prêmio de R$ 1,5 milhão. O palco que conhecerá o campeão desta temporada será a Arena BRB Mané Garrincha.

A princípio, as partidas estão marcadas para serem realizadas nos dias 31 de março (domingo) e 6 de abril (sábado). Os dois jogos devem acontecer às 15h30, mas a Federação de Futebol do Distrito Federal (FFDF) e os clubes baterão o martelo em reunião marcada para esta segunda-feira (25).

A final é inédita na história do futebol candango, o Ceilândia vai em busca do seu tricampeonato na sua história, enquanto o Capital vai para a sua primeira decisão em busca do título. Nas semifinais, o Ceilândia tirou o Gama e o Capital eliminou o Brasiliense, os dois maiores campeões da competição.

Ambas as equipes já garantiram vagas em competições nacionais em 2025, quando disputarão a Copa do Brasil, o Campeonato Brasileiro Série D e a Copa Verde.

As últimas finais que foram disputadas no Estádio Mané Garrincha foram no ano de 2021, quando Brasiliense e Ceilândia disputaram o título. Em 2022 e 2023, Abadião, Serejão e Defelê foram os palcos dos duelos decisivos.