Capital vence novamente o Brasiliense e está na final do Candangão

Por Fernando Viana

Na tarde deste domingo (24), no Estádio JK, no Paranoá, o Capital recebeu o Brasiliense pelo segundo jogo da semifinal da competição. Em uma boa partida de futebol, a coruja saiu classificada após vencer o jacaré por 3×2. Romarinho, Deizinho e Felipe Guedes marcaram para o time mandante, João Santos e Romário descontaram para o Jacaré. É a primeira vez que o tricolor do DF vai disputar a final do Candangão.

A primeira etapa da Coruja foi novamente muito boa, logo aos 8 minutos, Romarinho marcou um golaço de falta. Aos 18’, Deizinho ampliou a vantagem. O Jacaré até tentou emplacar uma reação, João Santos com um belo gol diminuiu o marcador. Mas o Capital voltou a marcar ainda no tempo inicial com Felipe Guedes, que logo após colocar a bola na rede acabou sendo expulso.

O Brasiliense sabia que para continuar vivo no campeonato precisava buscar uma virada histórica no segundo tempo. O clube amarelo se lançou ao ataque e só conseguiu diminuir o placar com gol de Romário. Apesar da luta pela classificação, o jacaré acabou eliminado da competição, e após 8 anos está fora da final do Candangão. Classificado pela primeira vez para a final do Candangão, o Capital vai jogar contra o Ceilândia, e vai em busca do título inédito do campeonato. As finais vão acontecer na Arena BRB, nos dias 30/03 e 06/04. Além disso, a coruja garantiu a participação na Série D, Copa do Brasil e Copa Verde de 2025.

Já o Brasiliense, junto com o Real Brasília, vão disputar a Série D e buscam o acesso para a divisão acima do Brasileirão. Caso não consigam a classificação, os times jogarão apenas o Candangão em 2025.