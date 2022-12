Fifa rejeita recurso da França contra resultado de jogo com a Tunísia

Em sua apelação, a França expressou suas dúvidas quanto ao uso do VAR para anular um gol de Griezman aos 53 minutos do segundo tempo

A Fifa anunciou nesta segunda-feira que rejeitou a reclamação apresentada na semana passada pela Federação Francesa de Futebol (FFF), na qual pedia a mudança do resultado do jogo contra a Tunísia, que venceu os ‘Bleus’ por 1 a 0 na fase de grupos da Copa do Mundo do Catar, depois que um gol de Antoine Griezmann foi anulado após o apito final.

“A Comissão Disciplinar da Fifa rejeitou a reclamação apresentada pela FFF em relação ao jogo da Copa do Mundo entre Tunísia e França, disputado no dia 30 de novembro”, informou a organização em um breve comunicado.

Em sua apelação, a França expressou suas dúvidas quanto ao uso do VAR para anular um gol de Griezman aos 53 minutos do segundo tempo.

A FFF alegava que o VAR foi utilizado “depois do reinício do jogo e depois do final da partida”, o que é contrário ao protocolo de uso da tecnologia.

De toda forma, uma modificação do resultado final não alteraria a classificação do Grupo D: a Tunísia continuaria eliminada e a França permaneceria como líder da chave.

Por outro lado, a FFF poderia se considerar prejudicada quanto ao ranking da Fifa: a derrota para a Tunísia tira 38 pontos da França, o que a colocaria sob a ameaça da Inglaterra, quinta colocada.

O empate seria mais vantajoso para os franceses, já que o ranking da Fifa é usado para designar cabeças de chave em competições internacionais.

