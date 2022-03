Brasil supera Bélgica e assume liderança do ranking da Fifa

Com 1.832,69 pontos, a seleção brasileira superou os belgas, que lideravam a classificação desde outubro de 2018

O Brasil superou a Bélgica e assumiu a liderança do ranking mundial Fifa de futebol masculino, divulgado nesta quinta-feira e de grande importância para a definição dos potes do sorteio dos grupos da Copa do Mundo do Catar2022, que acontecerá na sexta-feira em Doha.

O Brasil conseguiu mais pontos que a Bélgica nos últimos dias por ter disputado partidas das eliminatórias para a Copa do Mundo, que rendem mais que os amistosos disputados pelos belgas.

Além disso, a Bélgica não passou do empate de 2-2 com a Irlanda em um amistoso disputado no sábado em Dublin, o que provocou a perda de pontos na classificação, que segue um cálculo complexo.

A França, atual campeã mundial, é a terceira, à frente da Argentina, Inglaterra e Itália. Esta última, atual campeão europeia, não se classificou para a Copa do Mundo do Catar-2022 ao perder para a Macedônia do Norte (0-1) na semifinal da repescagem.

O ranking da Fifa de 31 de março é utilizado para a distribuição das equipes nos potes do sorteio do Mundial.

Além do Catar (país sede), os cabeças de chave da Copa do Mundo serão Brasil, Bélgica, França, Argentina, Inglaterra, Espanha e Portugal.

