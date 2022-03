CBF divulga primeiras rodadas do Campeonato Brasileiro

O primeiro jogo da competição nacional será no dia 9 de abril, entre Fluminense e Santos, no Maracanã (RJ), às 16h30 (de Brasília)

A Confederação Brasileira de Futebol (CBF) divulgou nesta quarta-feira (30) a tabela detalhada das primeiras cinco rodadas do Campeonato Brasileiro da Série A 2022. O primeiro jogo da competição nacional será no dia 9 de abril, entre Fluminense e Santos, no Maracanã (RJ), às 16h30 (de Brasília).

A entidade, porém, informa que a abertura oficial da competição será no domingo (10), entre Atlético-MG e Internacional, no Mineirão, por ser a estreia do atual campeão do Brasileiro.

Além disso, o jogo entre Flamengo x Palmeiras, pela quarta rodada, foi marcada para o dia 20 de abril devido ao compromissos de ambas as equipes pela Copa Libertadores. Dessa forma, o jogo será disputado em data prevista para os confrontos de ida da terceira fase da Copa do Brasil.

Consequentemente, os jogos envolvendo Palmeiras (em casa frente à Juazeirense) e Flamengo (fora contra o Altos-PI) serão agendados para o fim de semana da quarta rodada da Série A, respectivamente 30 de abril e 1º de maio, em horários ainda indefinidos.

CONFIRA AS RODADAS

1ª RODADA

Sábado, 9 de abril

16h30 – Maracanã: Fluminense x Santos

19h – Antônio Accioly: Atlético-GO x Flamengo

21h – Allianz Parque: Palmeiras x Ceará

Domingo, 10 de abril

11h – Couto Pereira: Coritiba x Goiás

16h – Mineirão: Atlético-MG x Internacional

16h – Nilton Santos: Botafogo x Corinthians

18h – Morumbi: São Paulo x Athletico

18h – Castelão: Fortaleza x Cuiabá

19h – Ressacada: Avaí x América-MG

Segunda-feira, 11 de abril

20h – Alfredo Jaconi: Juventude x Red Bull Bragantino

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

2ª RODADA

Sábado, 16 de abril

16h30 – Hailé Pinheiro: Goiás x Palmeiras

19h – Independência: América-MG x Juventude

19h – Neo Química Arena: Corinthians x Avaí

21h – Arena Cuiabá: Cuiabá x Fluminense

Domingo, 17 de abril

11h – Vila Belmiro: Santos x Coritiba

16h – Maracanã: Flamengo x São Paulo

18h – Nabi Abi Chedid: Red Bull Bragantino x Atlético-GO

18h – Arena da Baixada: Athletico x Atlético-MG

18h – Beira-Rio: Internacional x Fortaleza

19h – Castelão: Ceará x Botafogo

3ª RODADA

Sábado, 23 de abril

16h30 – Nabi Abi Chedid: Red Bull Bragantino x São Paulo

16h30 – Arena da Baixada: Athletico x Flamengo

19h – Maracanã: Fluminense x Internacional

19h – Allianz Parque: Palmeiras x Corinthians

19h – Castelão: Fortaleza x Ceará

21h – Mineirão: Atlético-MG x Coritiba

Domingo, 24 de abril

11h – Ressacada: Avaí x Goiás

16h – Vila Belmiro: Santos x América-MG

18h – Alfredo Jaconi: Juventude x Cuiabá

19h – Antônio Accioly: Atlético-GO x Botafogo

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

4ª RODADA

Quarta-feira, 20 de abril

19h30 – Maracanã: Flamengo x Palmeiras

Sábado, 30 de abril

16h30 – Independência: América-MG x Athletico

16h30 – Castelão: Ceará x Red Bull Bragantino

19h – Arena Pantanal: Cuiabá x Atlético-GO

21h – Hailé Pinheiro: Goiás x Atlético-MG

Domingo, 1º de maio

11h – Nilton Santos: Botafogo x Juventude

16h – Neo Química Arena: Corinthians x Fortaleza

16h – Couto Pereira: Coritiba x Fluminense

19h – Beira-Rio: Internacional x Avaí

Segunda-feira, 2 de maio

20h – Morumbi: São Paulo x Santos

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

5ª RODADA

Sábado, 7 de maio

16h30 – Mineirão: Atlético-MG x América-MG

19h – Maracanã: Flamengo x Botafogo

20h30 – Arena da Baixada: Athletico x Ceará

Domingo, 8 de maio

16h – Allianz Parque: Palmeiras x Fluminense

16h – Antônio Accioly: Atlético-GO x Goiás

18h – Nabi Abi Chedid: Red Bull Bragantino x Corinthians

18h – Vila Belmiro: Santos x Cuiabá

19h – Alfredo Jaconi: Juventude x Internacional

19h – Castelão: Fortaleza x São Paulo

Segunda-feira, 9 de maio

20h – Ressacada: Avaí x Coritiba

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE