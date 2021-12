Festa do título do Atlético-MG tem 17 ocorrências atendidas pelos Bombeiros

Um deles é de um homem que se feriu com um rojão que estourou em suas mãos. Outro foi esfaqueado

Lohanna Lima

A festa do torcedor do Atlético-MG pela conquista do título do Campeonato Brasileiro invadiu a madrugada desta sexta-feira (3) em Belo Horizonte. De acordo com o Corpo de Bombeiros de Minas Gerais, 17 ocorrências foram atendidas durante a comemoração na região central da capital.

Os bombeiros atenderam casos de mal súbito, três vítimas de torção de tornozelo, vítimas de garrafadas e pauladas, além de colisões de veículos. Houve ainda dois incêndios em árvores, além de orientações a torcedores que sentiram algum tipo de mal-estar.

Dois casos graves foram encaminhados para o hospital João XXIII. Um deles é de um homem que se feriu com um rojão que estourou em suas mãos. Outro foi esfaqueado.

A Polícia Militar de Minas Gerais (PMMG) prepara um balanço de ocorrências para apresentar até o fim da tarde desta sexta.

Campeão na noite desta quinta (2) com a vitória sobre o Bahia, por 3 a 2, o Atlético-MG encerrou um jejum de 50 anos sem conquistar o título do Brasileiro.