Herói do jogo do título, Keno promete festa no meio da torcida do Atlético-MG

Autor dos dois gols da virada que garantiu o título de campeão brasileiro do Atlético-MG, o atacante Keno está pronto para cair nos braços da torcida em Belo Horizonte. Após a vitória por 3 a 2 sobre o Bahia, nesta quinta-feira (2), o jogador prometeu que vai se juntar ao torcedor assim que retornar à capital mineira.

“Eles vão para o aeroporto e eu vou me enturmar com eles. Eu sou um torcedor do Atlético, não sou apenas jogador. Era 50 anos sem ganhar o título, isso é muita coisa. Agora tem que festejar”, comemorou.

Keno teve um crescimento importante na reta final da mágica temporada do Atlético. Apesar de ter sido o grande nome do jogo, o atacante dividiu a conquista com o grupo e relembrou a edição passada do campeonato, quando o time ficou a uma vitória da conquista.

“Eu sou não sou herói, Deus é meu herói pelo o que passamos ano passado, ficando a três pontos de sermos campeões. Mas a gente batalhou bastante, um correu pelo outro e isso que faz um grupo vencedor, uma família. Muitos falavam que o rival ainda tinha chances, mas agora vão falar da gente. Vou falar que o Galo é campeão; Esse dois gols tenho que agradecer a Deus pelo o que ele fez na minha vida”.

Os jogadores retornam a Belo Horizonte ainda nesta quinta-feira em voo fretado e tem previsão de chegada a BH na madrugada desta sexta-feira (3). Uma festa na Praça Sete, no centro de Belo Horizonte, com a presença do cantor baiano Bell Marques e com os jogadores promete invadir a madrugada.