Ferrari apresenta carro para temporada 2020

Nesta terça-feira (11) a Ferrari, apresentou seu carro para a temporada 2020 da Fórmula 1. O SF1000 tem esse nome em alusão aos 1000 Grande Prêmios que a equipe italiana completará no mundial deste ano.

Com pintura praticamente idêntica a do ano passado, fosca, mas com detalhes alusivos à bandeira da Itália, o carro tem uma novidade na tampa do motor e também chifres bem verticais acima do cockpit. Mesmo que o carro de 2020 esteja muito semelhante ao da temporada passada, Vettel deixou claro no evento de inauguração que a SF1000 é um carro bem diferente internamente. “Estou ansioso para pilotá-lo”, disse.

Em 2020 a Ferrari tem como objetivo encurtar a distância a Mercedes de Hamilton. Mas quando perguntado sobre o desempenho do carro para a temporada, o alemão deixou a situação em aberto. “É impossível prever. Há muito esforço por trás do carro, e acho que é um passo à frente. Todo mundo da equipe se comprometeu muito. Ainda há pessoas que estão melhorando-o na fábrica. Isso é parte da aventura, é preciso ser paciente” falou.

Parceiro de Vettel, o monegasco Leclerc chega a 2020 com moral e de contrato renovado até 2024.

O objetivo é o mesmo

Para este ano a Ferrari tem o mesmo objetivo do ano passado. Embora, tenha tido algumas atuações dignas o desempenho do carro era uma incógnita até para a equipe. Houve vezes em que o ritmo era surpreendentemente bom, vide o GP de Singapura, mas via de regra o carro ficava bastante atrás da Mercedes ou até mesmo da Red Bull. Não é exagero dizer que o que impediu um ano ainda menos decepcionante foi o motor, considerado o mais potente da F1 atual.

Até o momento uma das maiores dúvidas dos ferraristas para 2020 é sua dupla de pilotos. Sebastian Vettel e Charles Leclerc formam uma equipe forte, mas que não andou em sintonia durante o ano passado, quando bateram em Interlagos, por exemplo. Vale lembrar que este é o último ano de contrato do alemão e ainda não existem sinais de renovação.

Neste ano a Ferrari completa 12 anos sem ganhar o mundial de pilotos, e 13 sem um piloto campeão mundial.