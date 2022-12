Felipe Baptista aproveita pole e vence 1ª corrida da etapa final da Stock Car

O outro finalista, Matías Rossi, chegou a assumir a ponta, mas abandonou a corrida depois de bater na saída dos boxes

Felipe Baptista conquistou a primeira vitória na Stock Car na corrida inicial da etapa deste domingo no Autódromo de Interlagos, em São Paulo. Com apenas 19 anos, o piloto largou da pole position, a primeira de sua trajetória na competição, chegou a perder a posição, mas recuperou a ponta e segurou os finalistas Rubens Barrichello e Daniel Serra, que completaram o pódio.

Serra terminou em segundo lugar e assumiu provisoriamente a liderança do campeonato, esquentando a disputa com Rubinho, que era o primeiro colocado e só dependia de si para ser campeão. Gabriel Casagrande, que também tem chances de título, ficou em quarto lugar na primeira prova do dia em Interlagos. O outro finalista, Matías Rossi, chegou a assumir a ponta, mas abandonou a corrida depois de bater na saída dos boxes.

Barrichello se manteve entre os cinco primeiros durante toda a prova. O desempenho de Daniel Serra, que conseguiu ultrapassar o concorrente na saída dos boxes, porém, ainda manteve a disputa em aberto.

Felipe Baptista largou na ponta, mas Rossi o ultrapassou. O argentino vinha como líder quando foram abertos os boxes. Na saída, ao sinal da equipe, Rossi acelerou, mas Denis Navarro encostava para a sua parada e os dois se chocaram.

Logo no momento da batida, Rossi já tirou o cinto de segurança e saiu do carro e preferiu abandonar a corrida. “Uma pena que aconteceu. Havíamos mudado os pneus. Minha equipe me liberou e entrou o carro do Denis Navarro, não vi ele. Queria sair o mais rápido possível para voltar, mas me choquei com Navarro. Agora é pensar o próximo ano.”

Antes disso, o safety car precisou entrar na pista quando Thiago Vivacqua bateu na barreira de pneus. Em seguida, Thiago Camilo e Gianluca Petecof também abandonaram a corrida.

Logo no começo da segunda corrida, um choque entre os carros tirou Daniel Serra da pista e da disputa do título. Barrichello quase parou, mas conseguiu retornar, no 12º lugar. Gabriel Casagrande, neste cenário, tinha vantagem. No recomeço da disputa, porém, Barrichello tinha vantagem de um ponto na classificação final.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

Estadão Conteúdo