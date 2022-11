Militão agradece ajuda para ser o lateral do Brasil diz ter se sentido à vontade na posição

O zagueiro substituiu Danilo, que se recupera de lesão no tornozelo. Daniel Alves, jogador da posição, não saiu do banco de reservas

Gabriel Carneiro, Igor Siqueira, Danilo Lavieri e Pedro Lopes

Éder Militão teve boa atuação como lateral-direito da seleção brasileira na vitória por 1 a 0 sobre a Suíça nesta segunda-feira (28), no Estádio 974, pela segunda rodada da fase de grupos da Copa do Mundo Qatar 2022.

O zagueiro substituiu Danilo, que se recupera de lesão no tornozelo. Daniel Alves, jogador da posição, não saiu do banco de reservas.

“Me senti à vontade, mas fazia um tempo que não exercia essa função. Então o time ajudou como um todo e ficou mais fácil para jogar”, disse Militão, na zona mista.

“Fazia um tempo que não jogava de lateral, mas com a explicação e ajuda de todos acaba que você entra em campo sabendo. Não foi fácil, foi jogo difícil, mas fico feliz de fazer um grande jogo ao lado de todos”, falou Militão, à Globo.

Já classificado para as oitavas de final da Copa, o Brasil enfrentará Camarões na sexta-feira (2), às 16h, no Estádio Lusail. O time de Tite precisa de um empate para ser o primeiro do Grupo G. O adversário na próxima fase virá do Grupo H, composto por Portugal, Uruguai, Gana e Coreia do Sul.