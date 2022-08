Evento vai arrecadar bicicletas para doar a instituições sociais

Brasília Bike Camp Solidário, evento que conta com a parceria da Fundação Hemocentro, conscientiza sobre a importância da doação

O Parque de Exposição da Granja do Torto vai sediar, entre os dias 6 e 7 de agosto, o Brasília Bike Camp Solidário. O evento, que conta com a parceria da Fundação Hemocentro, irá arrecadar bicicletas que serão doadas para instituições sociais que atendem crianças.

A ação é uma grande campanha de conscientização sobre a importância da doação de sangue e, também de arrecadação de bikes que serão reformadas e entregues para doação.

As bikes para doação podem ser entregues nesses pontos:

RedWay Cycles- Planaltina – Cond Nosso Lar, Conjunto i, Lote 12 b

Grife do Atleta- Vicente Pires – Rua 12 Chácara 148

Ximenes Bike Show- Sobradinho 2 – Ar 9,Conj 8,Lote 42,Lj 2

Big Bike Bsb- Império dos Nobres,Sobradinho- Mc 1,Lote 61,Lj 2

A programação conta com praça de alimentação, shows, espaço kids com parque de infláveis, bicicross infantil. Além de toda estrutura, as trilhas estarão abertas ao público e a participação é gratuita. Será um fim de semana de confraternização de ciclistas e diversão garantida para toda família.

Todas as trilhas do Brasília Bike Camp estão liberadas para os ciclistas. A inscrição é gratuita e pode ser feita pelo site e os participantes podem concorrer ao sorteio de quatro mountain bikes e diversos brindes nos dois dias do evento.