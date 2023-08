Evento de saltos no Brasília Country Club

O evento contará com uma competição de saltos entre crianças e adolescente de 12 a 14 anos, além do Challenge, para rapazes e moças de 15 a 21 anos

A partir de hoje até o próximo domingo, Brasília recebe o Country Club Capital Show de hipismo, com cavaleiros das diversas idades. O evento acontece no Brasília Country Club, no Setor de Mansões do Park Way, com entrada gratuita.

O evento contará com uma competição de saltos entre crianças e adolescente de 12 a 14 anos, além do Challenge, para rapazes e moças de 15 a 21 anos. Além disso, o Brasília Country Club irá sediar a 6º etapa local, e a 1º etapa de escolas, todas valendo pontos para a Confederação Brasileira de Hipismo.

Segundo presidente da FHBr, Almir Vieira, em Brasília, as seletivas são realizadas desde 2018. “Sempre tivemos brasileiros classificados, tanto no FEI Children quanto no FEI Challenge, concorrentes que foram para a final mundial, como o Marco Antônio Modesto Filho, Júlia Bolson, brasiliense, que também foi para a final do FEI Children”. Atualmente, a seletiva de Brasília é a única com essa abrangência internacional no país.

O evento também servirá como uma mostra aos interessados em ingressar os seus filhos no hipismo. Diferentemente do que muitos imaginam, não é necessário que a criança possua um cavalo ara começar a treinar.