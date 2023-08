Fortaleza arranca empate no fim e vai às quartas da Sul-Americana

Marinho foi o responsável por anotar para o Fortaleza e garantir a ida para a próxima fase do torneio continental pela primeira vez

SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS)

O Fortaleza se classificou para as quartas de final da Sul-Americana na noite desta terça-feira (8) depois de vencer o Libertad, do Paraguai, no jogo de volta das oitavas, por 1 a 1, na Arena Castelão. Com o 1 a 0 conquistado no primeiro duelo, o placar agregado terminou em 2 a 1.

Marinho foi o responsável por anotar para o Fortaleza e garantir a ida para a próxima fase do torneio continental pela primeira vez na história do clube. Mathías Espinoza marcou para o Libertad.

Agora, o Leão espera pelo vencedor do confronto entre Bragantino x América-MG para saber quem pega nas quartas. As equipes se enfrentam nesta quinta-feira (10), às 21h (de Brasília).

Antes de pensar novamente na Sul-Americana, o Fortaleza tem compromisso pelo Brasileirão neste domingo (13), às 18h30 (de Brasília), quando recebe o Santos pela 19ª rodada. Já o Libertad tem pela frente o duelo contra o Resistencia, pelo Clausura do Campeonato Paraguaio, no sábado (12), às 18h (de Brasília).

COMO FOI O JOGO

A partida começou bastante agitada, com mais posse de bola do Libertad. A equipe paraguaia teve duas boas chances antes dos 10 minutos de jogo, e passou a pressionar a saída de bola do Fortaleza, que ficou travado para buscar o gol.

A efetividade e ritmo frenético que o Libertad imprimiu em campo renderam um gol anulado. Barboza estava impedido e assim que tocou para o fundo do gol, o árbitro anulou o lance.

O Fortaleza conseguiu chegar efetivamente na área adversária e levar perigo somente aos 31 minutos. O lance aconteceu depois de duas oportunidades da equipe paraguaia, em sequência, mas o Leão continuou desperdiçando suas chances errando as finalizações e até mesmo os passes.

O Leão voltou para a segunda etapa com uma postura bem diferente. O momento que mostrou essa mudança foi em uma bola na trave de Zé Welison, que no contra-ataque viu os paraguaios levando perigo ao gol de João Ricardo.

A equipe da casa agitou a torcida no Castelão depois de uma bola na trave de Marinho. A jogada deu mais gás aos atletas do Fortaleza, que passaram a chegar mais dentro da área, mas eram barrados pela zaga paraguaia.

A partir daí, o Fortaleza ficou mais no campo adversário do que em outros momentos da partida. A equipe teve um gol anulado por impedimento e exigiu que o goleiro Martín Silva fizesse uma grande defesa para evitar o empate.

Em cobrança de falta resultante de uma expulsão para o lado do Libertad, o Fortaleza empatou. Marinho bateu e igualou o marcador, garantindo a classificação nos minutos finais.

Estádio: Arena Castelão, Fortaleza (CE)

Público: 50.542 pessoas

Renda: R$ 767.742,00

Árbitro: Facundo Tello (ARG)

Assistentes: Diego Bonfa (ARG) e Maximiliano Del Yesso (ARG)

VAR: Germán Delfino (ARG)

Cartões amarelos: Caio Alexandre, Marinho, José Welison (FOR), Diego Viera (LIB)

Cartões vermelhos: Marcelo Benevenuto (FOR), Iván Piris, Óscar Cardozo, Néstor Giménez (LIB)

Gols: Mathías Espinoza (43’/1ºT) Marinho (45’/2ºT)

FORTALEZA

João Ricardo; Tinga, Brítez, Titi (Guilherme) e Bruno Pacheco; Caio Alexandre, José Welison, Pedro Augusto (Pochettino), Machuca (Marinho) e Calebe (Yago Pikachu); Thiago Galhardo (Silvio Romero). T.: Juan Vojvoda

LIBERTAD

Martín Silva; Iván Piris, Diego Viera, Alexander Barboza e Néstor Giménez; Campuzano (Riveros), Sanabria (Caballero) e Mathías Espinoza; Melgarejo, Héctor Villalba (Bareiro) e Óscar Cardozo (Marcelo Fernández) (Iván Ramírez). T.: Daniel Garnero