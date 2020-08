Estreia do PSG no Francês é adiada de sábado para 10 de setembro

PUBLICIDADE

O elenco do Pais Saint-Germain ganhou um tempo extra de recuperação após a derrota na final da Liga dos Campeões da Europa. Nesta terça-feira, a partida de estreia do time na temporada 2020/2021 do Campeonato Francês, que seria disputada no próximo fim de semana, foi adiada.

O PSG estava programado para jogar contra o Lens, fora de casa, no sábado. A liga francesa, porém, acatou o pedido do clube parisiense, remarcando o duelo para 10 de setembro.

Esta partida é válida pela segunda rodada do Campeonato Francês, que foi iniciado no último fim se semana, no mesmo momento em que o elenco do atual vencedor do torneio nacional estava em Lisboa, onde perdeu no domingo para o Bayern de Munique por 1 a 0.

Para que a mudança na tabela fosse realizada, a liga francesa precisou do aval do Lens e da emissora Canal +, que transmite o campeonato no país. Ambos concordaram com a mudança, com o jogo Strasbourg x Nice sendo antecipado de domingo para sábado com o intuito de preencher o espaço vago na grade da TV.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

O confronto adiado do PSG, agora marcado para 10 de setembro, abrirá a sua campanha no Campeonato Francês. A partida será disputada apenas dois dias depois de a seleção francesa, com o astro Kylian Mbappe, enfrentar a Croácia, em Saint-Denis, pela segunda rodada da fase de grupos da Liga das Nações – antes, no dia 5, visitará a Suécia.

Três dias depois de jogar contra o Lens, o PSG receberá o Olympique de Marselha, em confronto reconhecido como de maior rivalidade do futebol local, marcado para o Parque dos Príncipes Já o duelo da primeira rodada, diante do Metz, já havia sido adiado para 16 de setembro.

Estadão Conteúdo