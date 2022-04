Estreia do Flamengo na Libertadores deve ser adiada

Um toque de recolher foi publicado pelo presidente do Peru, Pedro Castillo, o que deve atingir o jogo entre o Rubro-negro e Sporting Cristal

Em um pronunciamento feito na noite de segunda-feira (4), o presidente do Peru, Pedro Castillo decretou estado de emergência em Lima e Callao, e determinou um toque de recolher até o último minuto de terça (5). Com a medida, o duelo entre Sporting Cristal e Flamengo, pela abertura do Grupo H da Libertadores, deve ser adiado.

O toque de recolher acontece por conta dos intensos protestos contra a alta dos preços dos combustíveis e fertilizantes que causam transtornos no país.

O ministro da Justiça já se pronunciou sobre o adiamento da partida marcada para o Estádio Nacional, local onde o Flamengo se tornou bicampeão da competição continental em 2019.

“Vai ter que ser remarcada. Não esqueçamos que em medidas excepcionais existem ações extraordinárias que devem ser adotadas. Um jogo de futebol não pode ter precedência sobre a tranquilidade do país”, discursou.

De acordo com o decreto publicado no diário oficial El Peruano, a chamada “imobilização” somente contarão com serviços profissionais das áreas de saúde, distribuição de água, saneamento, eletricidade, gás, combustível, telecomunicações e atividades correlatas, limpeza e coleta de resíduos sólidos, serviços funerários, transporte de cargas e mercadorias.