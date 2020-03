‘Está bem, sempre sorrindo’, diz diretor de prisão onde Ronaldinho é mantido preso no Paraguai

PUBLICIDADE 

Ronaldinho Gaúcho, ex-astro do Brasil e do Barcelona, está se adaptando rapidamente à vida em uma prisão do Paraguai, disse o chefe da instalação à Reuters nesta segunda-feira, mas seus advogados têm esperança de que ele pode ser posto em prisão domiciliar em breve enquanto a investigação continua.

“Em termos gerais, ele está indo muito bem”, disse o diretor Blas Vera à Reuters em uma entrevista por telefone. “Vejo que ele está bem disposto, do jeito que você o vê na televisão, sempre sorrindo.”

Vera disse que Ronaldinho e seu irmão, Roberto Assis, que foram presos na sexta-feira por usarem um passaporte paraguaio falsificado, irão se apresentar perante um juiz na terça-feira.

Seu advogado, Sérgio Queiroz, disse à Reuters que eles pediram à Justiça que os coloque em prisão domiciliar e que ofereceram garantias de que não há risco de fuga.

Vera disse que o ex-meia-atacante do Paris St-Germain e do Milan e seu irmão têm camas, uma televisão e um ventilador em sua cela na prisão situada nos arredores da capital Assunção.

Com informações de Agências