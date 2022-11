Equador e Senegal entram na terceira rodada em clima de disputa pelas oitavas

(FolhaPress)

São Paulo, SP

O Equador empatou por 1 a 1 com a Holanda na segunda rodada da Copa do Qatar, e agora divide a liderança do Grupo A com o rival europeu cada uma soma quatro pontos, uma vitória, um empate e saldo de dois gols.

A seleção equatoriana agora busca confirmar a vaga nas oitavas de final contra o Senegal, nesta terça-feira (29), às 12h (de Brasília), em disputa pela terceira rodada no Internacional Khalifa, em Doha.

O Equador garante a classificação caso vença ou empate a partida

Se for derrotada, a seleção equatoriana precisa torcer para que a Holanda perca -dessa forma, empataria em pontos com a rival europeia e contaria com os critérios de desempate para avançar. O primeiro deles é o saldo de gols.

O Senegal, por sua vez, venceu o Qatar na segunda rodada e soma três pontos. Os senegaleses precisam da vitória para garantir a presença na fase de mata-mata -em caso de empate, precisam torcer por um tropeço dos holandeses para que a vaga seja decidida pelos critérios de desempate.

Se perder, a seleção senegalesa voltará para casa antecipadamente

Nesta segunda-feira (28), o técnico do Senegal, Aliou Cissé, comparou a disputa à vitória do Marrocos sobre a Bélgica. “O objetivo é fazer como o Marrocos, que parabenizamos. É uma vitória muito boa contra a Bélgica. Isso pode ser uma fonte de inspiração para nós, pois teremos absolutamente que vencer”, disse o técnico.

Cissé também comentou a dificuldade da partida, e afirmou que a seleção lida bem com a pressão. “Venho de um país onde não gostamos de derrotas. Eu quero vencer. O povo também quer que seu time vença. Os jogadores querem vencer. Não passar seria algo difícil de digerir”, disse.

Entre os equatorianos, a expectativa para a partida de classificação também é alta. O técnico Gustavo Alfaro afirmou nesta segunda-feira (28) que a equipe mira o protagonismo, e não se contentará com o empate. “Não podemos mudar nossa filosofia. O Equador tem um jeito de jogar e na nossa cabeça sabemos que temos que entrar para ganhar o jogo”, afirmou.

Na coletiva , Alfaro também comentou a situação de Enner Valencia, responsável pelos gols da vitória na estreia contra o Qatar, que se recupera de um entorse no joelho. “Vamos tentar recuperá-lo para que esteja presente, seja desde o início ou mais tarde, quando precisarmos dele”, disse.

Ainda como dúvida, Valencia pode ser substituído por Jeremy Sarmiento ou Kevin Rodriguez. Assim, o Equador pode começar a partida desta terça com: Galindez; Porozo, Torres e Hincapie; Preciado, Mendez, Caicedo e Estupinan; Plata, Sarmiento (Valencia ou Rodriguez) e Estrada.

A seleção senegalesa, por sua vez, não tem desfalques confirmados, e deve ir a campo com: Mendy; Sabaly, Koulibaly, Diallo, Jakobs; Sarr, Mendy, Gueye, Diatta; Dia, Diedhiou.

Estádio: Internacional Khalifa, em Doha (Qatar)

Horário: Às 12h (de Brasília) desta terça-feira (29)

Árbitro: Clement Turpin (França)

VAR: Jérôme Brisard (França)

Transmissão: Globo, SporTV, Globoplay e Fifa+