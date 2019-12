Em treino do Flamengo, Jesus orienta Willian Arão e conversa com Gabriel

No penúltimo treino do Flamengo antes da final do Mundial de Clubes contra o Liverpool, neste sábado, às 14h30, no Khalifa Stadium, em Doha, o técnico Jorge Jesus teve uma conversa particular com o volante Willian Arão e, em seguida, bateu um papo com o atacante Gabriel, nesta quinta-feira.

Com Arão, o treinador gesticulou na conversa, indicando que estava preocupado com o posicionamento do jogador na formação do meio de campo. A iniciativa de falar com Jesus partiu de Gabriel, que trocou impressões com o técnico por alguns minutos

O restante do trabalho não pôde ser acompanhado pela imprensa. Ao que tudo indica, Jesus não deve mexer na equipe. Apesar de ter entrado bem na semifinal contra o Al Hilal, Diego deve ficar no banco – Gerson é o titular. Filipe Luís apresentou desgaste físico, mas está confirmado.

Antes de ir para o campo, os jogadores ainda realizaram um trabalho no ginásio do hotel onde o time está hospedado em Doha

“É uma equipe forte, tem uma ideia de jogo, o trio de ataque é muito bom… Mané, Salah e Firmino são muito entrosados. Precisamos ficar muito atentos, principalmente quando nós estivermos atacando”, afirmou Éverton Ribeiro, em entrevista ao SporTV. “Temos uma ideia de jogo e vamos tentar colocá-la em prática”, acrescentou.

O Flamengo para enfrentar o Liverpool deve ter: Diego Alves; Rafinha, Rodrigo Caio, Pablo Marí e Filipe Luís; Willian Arão e Gérson; Éverton Ribeiro, Arrascaeta, Bruno Henrique e Gabriel.

A equipe rubro-negra quer ser campeã do Mundial de Clubes, torneio que não conquista desde 1981, para fechar o ano com o quarto título. O Flamengo já faturou o Campeonato Carioca, o Campeonato Brasileiro e a Copa Libertadores da América.