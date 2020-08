Em tom de despedida, Thiago Silva revela ansiedade para final da Champions

PUBLICIDADE

Capitão do PSG há anos, o zagueiro Thiago Silva falou sobre os possíveis últimos momentos com a camisa do clube francês, que disputa no domingo (23) a final da Liga dos Campeões contra o Bayern de Munique.

Em uma entrevista à TV do clube, o brasileiro, que tem contrato com a equipe até o fim deste mês e deve sair, ressaltou a incerteza de jogar as fases eliminatórias do torneio sem saber se seu ciclo no PSG está acabando.

“Tem tudo para terminar da maneira como a gente imaginou. Nos 50 anos do clube, nos últimos meses de contrato… joguei contra a Atalanta [nas quartas da Liga dos Campeões] e não sabia se ia ser meu último jogo, se ia ter mais oportunidade de jogar mais um…”, afirmou o brasileiro de 35 anos.

O zagueiro não confirmou sua saída, mas falou que vai “entregar tudo pelo clube” se tiver que ser o seu último jogo pelo time de Paris.

“O mais importante é o que a gente está fazendo. Estamos fazendo história, mas não queremos parar por aqui”, concluiu.

As informações são da FolhaPress