Em noite dominante de Kawhi Leonard, Clippers abrem semi do Oeste com vitória

Mais descansado e com sua estrela inspirada, o Los Angeles Clippers abriu a série melhor de sete pelas semifinais da Conferência Oeste da NBA com uma fácil vitória sobre o Denver Nuggets por 120 a 97, na noite de quinta-feira, dentro da “bolha” criada no complexo Wide World of Sports, pertencente à Disney, em Orlando. Kawhi Leonard foi o grande protagonista porque chamou a responsabilidade ao anotar 29 pontos.

Os Clippers tiveram uma atuação dominante nas duas pontas da quadra. A equipe fechou a partida com 57,1% nos arremessos de quadra e 41,7% nos chutes de três, ainda pontuando melhor no garrafão (66 a 40) e conseguindo 45 a 40 nos rebotes totais. Marcus Morris (18 pontos), Paul George (19 pontos e sete rebotes) e Montrezl Harrell (15 pontos) também se destacaram.

Esse foi o primeiro jogo de Patrick Beverley depois de perder seis partidas pelos Clippers por causa de uma lesão na panturrilha. O armador, um dos maiores marcadores da NBA, conseguiu contribuir com oito pontos, seis rebotes e duas assistências.

Com apenas dois dias de descanso depois de bater o Utah Jazz no jogo 7 da primeira rodada dos playoffs – o Clippers estava sem jogar desde o último domingo -, os principais astros dos Nuggets não tiveram um bom desempenho. O pivô sérvio Nikola Jokic anotou 15 pontos, enquanto que o armador Jamal Murray fez 12 pontos, com apenas 33,3% de aproveitamento nos arremessos de quadra.

A série entre Clippers e Nuggets continua neste sábado, com o jogo 2 sendo realizado às 22 horas (de Brasília).

NOVATO DO ANO – Ja Morant, do Memphis Grizzlies, foi eleito o melhor calouro da temporada da NBA. Confirmando o favoritismo, ele ficou com 99 votos para o primeiro lugar, um para o segundo e somou 498 pontos nos critérios gerais. Em segundo ficou Kendrick Nunn, do Miami Heat, com 56 menções como o segundo melhor. Zion Williamson, o grande nome do Draft passado, ficou em terceiro – vale ressaltar que o astro do New Orleans Pelicans perdeu grande parte da temporada por lesão.

Em sua temporada de estreia na NBA, Ja Morant teve médias de 17,8 pontos, 3,9 rebotes e 7,3 assistências. Os Grizzlies passaram perto dos playoffs ao terminarem em nono lugar na Conferência Oeste e disputarem uma repescagem contra o Portland Trail Blazers.

