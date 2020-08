Em dia de homenagem a Kobe, Lakers vencem Blazers e abrem 3 a 1 nos playoffs

PUBLICIDADE

Em um dia de homenagens a Kobe Bryant, o Los Angeles Lakers abriu 3 a 1 na série contra o Portland Trail Blazers pela primeira rodada dos playoffs ao derrotar o adversário por 135 a 115, em partida disputada na “bolha” da NBA montada no complexo da Disney na Flórida. Assim, ficou a um triunfo da classificação às semifinais da Conferência Oeste.

A segunda-feira é considerada o “Dia de Kobe” por ser 24/8 (24 de agosto), os números que Bryant que utilizou durante a sua carreira. E os Lakers lembraram sua lenda e sua filha Gianna durante o jogo utilizando camisetas pretas e o número 2 em forma de coração como forma de recordá-la. Bryant, que morreu junto com sua filha e outras pessoas em um acidente de helicóptero em janeiro, teria comemorado seu 42º aniversário no domingo.

Dominante, os Lakers abriram 24 a 8 no começo do duelo e não tiveram mais a liderança ameaçada. A vantagem chegou a ser de 38 pontos para o time, que teve LeBron James como o principal destaque. O astro anotou 30 pontos e distribuiu dez assistências nos 28 minutos em que atuou, antes de se sentar no banco ao final do terceiro quarto.

Em sua primeira aparição nos playoffs desde 2013, os Lakers, assim, obtiveram o terceiro triunfo consecutivo. Os Blazers até ganharam o primeiro jogo da série, mas perderam o ritmo nos dois últimos compromissos, também sofrendo com lesões. Na noite de segunda-feira, Damian Lillard, eleito o MVP dos duelos da temporada disputados na “bolha”, marcou apenas 11 pontos antes de abandonar o duelo com uma lesão no joelho direito durante o terceiro quarto. Jusuf Nurkic liderou a equipe com 20 pontos e 13 rebotes.

Não foi, porém, uma vitória sem sustos para os Lakers, pois Anthony Davis, que marcou 18 pontos em 18 minutos, deixou a partida na metade do terceiro quarto por causa de dores nas costas. De qualquer forma, o time de Los Angeles, líder da Conferência Oeste, pode encerrar a série nesta quarta-feira.

Os playoffs prosseguem nesta terça com dois jogos. Em vantagem de 3 a 1, o Utah Jazz encara o Denver Nuggets e avança em caso de triunfo. Já Los Angeles Clippers e Dallas Mavericks duelarão na série empatada em 2 a 2.

