Em clássico com duas expulsões, Bahia bate o Vitória e cola no G-4 do Brasileirão

Bahia e Vitória fizeram um clássico nervoso do início ao fim neste domingo. O time tricolor, mesmo jogando com um a menos boa parte do tempo, venceu o duelo por 2 a 1 e fez a festa com a sua torcida. A partida, realizada na Arena Fonte Nova, em Salvador (BA), foi válida pela nona rodada do Campeonato Brasileiro.

Este foi o 503º ‘Ba-Vi’ em 93 anos de história. Agora, o Bahia tem 196 triunfos, enquanto o Vitória levou a melhor 153 vezes, além de 154 empates. A última vez que o Vitória bateu o Bahia foi em 31 de março de 2024, quando fez 3 a 2 pelo Campeonato Baiano.

O Bahia teve um jogador expulso nos primeiros minutos e ficou em desvantagem numérica até a metade do segundo tempo. Todos os gols, porém, saíram enquanto o Bahia estava com um a menos. Erick Pulga abriu o placar para o time tricolor, Renato Kayzer empatou, mas Michel Araújo definiu o confronto.

O Bahia, que vinha de derrota para o Flamengo, por 1 a 0, se reabilita e chega a 15 pontos. Já o Vitória, que bateu o Vasco por 2 a 1 na última rodada, volta a perder e segue com nove pontos, ameaçado pela zona de rebaixamento.

Todo mundo esperava um clássico quente, mas talvez nem tanto, principalmente no início da partida. Logo aos dois minutos, o VAR chamou o árbitro para analisar a agressão de Jean Lucas, do Bahia, em Baralhas, do Vitória. O árbitro concordou com o VAR e expulsou o jogador tricolor por soco nas costas do adversário após cobrança de lateral no setor ofensivo rubro-negro.

Estadão Conteúdo