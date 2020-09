Em boa fase, Santos duela contra a instabilidade do São Paulo

PUBLICIDADE

Santos e São Paulo se enfrentam neste sábado (12), às 19h, na Vila Belmiro, pela décima rodada do Campeonato Brasileiro. O time alvinegro vem em boa fase na competição e tenta manter o embalo diante da instabilidade mostrada pelo Tricolor nas rodadas passadas.

Com 14 pontos e ocupando a sétima colocação, o Santos não perde há três rodadas e vem de duas vitórias. A equipe de Cuca ganhou do Ceará, no Castelão, e bateu o Atlético-MG por 3 a 1, em casa, em um reencontro com o técnico Jorge Sampaoli.

Para encarar o São Paulo, Cuca terá o reforço de três jogadores na defesa. Os zagueiros Lucas Veríssimo e Luan Peres e o volante Alison cumpriram suspensão e estão à disposição. Em compensação, Felipe Jonatan recebeu o terceiro cartão amarelo e virou um problema, já que é o único lateral esquerdo do elenco.

A tendência é o deslocamento do zagueiro Luan Peres para o lado esquerdo e a manutenção de Alex no miolo da zaga. Outra possibilidade, ainda que remota, é o improviso de Pituca no setor.

Já o São Paulo está mais bem colocado na tabela de classificação -ocupa o terceiro lugar, com 17 pontos. Porém, oscilou nas últimas rodadas. Perdeu para o Atlético-MG, se recuperou ao vencer o Fluminense em casa com boa apresentação no segundo tempo, mas voltou a falhar na quarta-feira passada (9) ao empatar com o RB Bragantino no Morumbi.

Para encarar o Santos, o técnico Fernando Diniz continua sem o centroavante Pablo, contundido. Nesta semana, o Tricolor também recebeu a notícia de que não poderá contar Liziero pelos próximos seis meses. O meio-campista teve uma lesão de ligamento no tornozelo e precisará ser operado.

SANTOS

João Paulo; Madson (Pará), Lucas Veríssimo, Alex (Pituca), Luan Peres; Alison, Pituca (Jobson), Carlos Sanchez; Marinho, Lucas Braga, Soteldo. T.: Cuca

SÃO PAULO

Tiago Volpi; Juanfran (Igor Vinícius), Diego Costa, Léo Pelé, Reinaldo; Tchê Tchê, Gabriel Sara (Hernanes), Igor Gomes; Brenner (Paulinho Bóia), Luciano, Vítor Bueno. T.: Fernando Diniz

Estádio: Vila Belmiro, em Santos (SP)

Horário: 19h deste sábado

Juiz: Luiz Flávio de Oliveira (SP)