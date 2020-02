Em áudio, jovem acusa Balotelli de ter forçado relação sexual

O conteúdo de um telefonema entre o atacante Mario Balotelli, do Brescia, e uma jovem de 18 anos, que é suspeita de ter tentando chantagear o jogador, está sendo analisado pelas autoridades italianas. Nele, os dois investigados conversam sobre a relação sexual que tiveram.

Nos áudios, que estão sendo analisados pela polícia, a mulher diz para o atacante que “pediu para [ele] parar”. Em seguida, uma voz masculina parecida com a de Balotelli responde que “parou” quando percebeu “que estava machucando”. No meio da conversa, o centroavante também negou ter batido na garota.

Em outra parte do telefonema, a jovem afirma que não poderia contar a relação que teve com Balotelli para a família. Após isso, Balotelli responde:

“Se eu te machuquei com esse ato, talvez eu não tenha percebido, então, se for esse o caso, me desculpe, mas certamente não forcei você”.