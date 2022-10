Ex-pugilista Éder Jofre morre aos 86 anos

A causa da morte foi uma sepse urinária e uma insuficiência renal aguda. A família ainda não decidiu onde e quando será o sepultamento

O ex-pugilista brasileiro Éder Jofre morreu hoje, aos 86 anos. A informação foi compartilhada no perfil do ex-atleta no Instagram.

O genro dele, Antônio Oliveira, informou ao UOL Esporte que a causa da morte foi uma sepse urinária e uma insuficiência renal aguda. A família ainda não decidiu onde e quando será o sepultamento do ex-pugilista.

Éder Jofre estava internado desde março deste ano em uma clínica em São Paulo devido a uma pneumonia.

O ex-pugilista ficou conhecido como Galinho de Ouro, é tricampeão mundial dos pesos-pena e galo e integrante do Hall da Fama do boxe.

Jofre disputou 81 lutas ao longo da carreira, com 75 vitórias, 50 nocautes, quatro empates e duas derrotas.

“Perda inestimável. Alguém do porte dele, do calibre dele, uma pessoa insubstituível por toda a carreira dele do início até os dias de hoje. Não para de receber homenagens. Um outro nome jamais vai chegar ao nível que ele chegou. Uma perda irreparável”, disse Oliveira.

Jofre sofria ainda de encefalopatia traumática crônica, antes chamada de demência pugilística, o que afetou a memória dele nos últimos anos.