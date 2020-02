É do Mengo! Gabigol acerta permanência no clube até 2024

PUBLICIDADE 

Jogador, que pertencia a Inter de Milão, foi contratado por mais de 70 milhões de reais

A demanda para assistir TV online, sobretudo quando o assunto for o Flamengo, vai aumentar a partir de agora. Isso porque o clube chegou a um acordo com a Inter de Milão para contratar o atacante Gabigol em definitivo.

O jogador antecipou o anúncio oficial do clube e, através das redes sociais, revelou o acerto, nesta terça-feira (28).

“A Nação me abraçou. Aqui vivemos intensamente. Nos apaixonamos! Sorrimos! Sofremos! Vibramos! Quebramos barreiras. Se é para o bem da Nação, eu fico!”, disse o camisa 9

Gabriel Barbosa assinou com o Rubro-Negro por cinco temporadas, ou seja, até dezembro de 2024. A negociação gira em torno de 17 milhões de euros (cerca de R$ 78,6 milhões) por 90% dos direitos.

Surpreendido pelo anúncio do atleta, as redes sociais do Flamengo publicaram vídeos anunciando o acerto com o artilheiro, contando com a participação de Arrascaeta e resgatando a festa realizada após a conquista da taça da Libertadores.

A novela Gabigol se arrastou por mais de dois meses, desde a conquista do título da Libertadores, em novembro.

Gabriel foi um dos grandes destaques do Flamengo em 2019, com 59 jogos disputados e 43 gols na temporada. Ele foi eleito o “Rei da América” e marcou o nome na história do clube com os dois gols na decisão da Libertadores, diante do River Plate, em Lima.