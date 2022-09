Dortmund estreia na Champions com boa vitória sobre o Copenhague

Este jogo abriu a primeira rodada do Grupo D da Champions, que também conta com o Sevilla e o Manchester City

O Borussia Dortmund começou com o pé direito sua caminhada na Liga dos Campeões da Europa, com uma vitória sobre o Copenhague por 3 a 0 nesta terça-feira.

O Dortmund abriu o placar com capitão Marco Reus aos 35 minutos do primeiro tempo e ampliou aos 42 com Raphael Guerreiro. Na segunda etapa, Jude Bellingham fez o terceiro aos 38.

Jogando em casa para 81 mil torcedores no Signal Iduna Park, o time alemão dominou a partida do início ao fim e teve chances inclusive de sair com uma vitória mais elástica. No total, foram 63% de posse de bola e 15 finalizações.

O Copenhague despertou no final e até chegou a marcar o gol de honra, aos 44 do segundo tempo, mas o lance foi anulado por impedimento do meia Rasmus Falk Jensen.

O jogo abriu a primeira rodada do Grupo D da Champions, que também conta com Sevilla e Manchester City, times que se enfrentam nesta terça no Estádio Sánchez Pizjuán, na Espanha.

© Agence France-Presse