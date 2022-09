Chelsea estreia na Champions com derrota para o Dínamo de Zagreb

Apesar de dominar as ações e criar várias oportunidades, finalizando 15 vezes, o Chelsea não se mostrou eficiente no ataque

O Chelsea, campeão da Liga dos Campeões em 2021 e um dos candidatos ao título nesta edição, estrou nesta terça-feira na competição com derrota para o Dínamo de Zagreb por 1 a 0 na Croácia.

O gol do jogo foi marcado pelo atacante Mislav Orsic, aos 13 minutos do primeiro tempo, em uma jogada de contra-ataque.

Apesar de dominar as ações (68% de posse de bola) e criar várias oportunidades (15 finalizações, mas apenas três no alvo), o Chelsea não se mostrou eficiente no ataque e não conseguiu chegar ao gol de empate.

Já o Dínamo aproveitou a única chance clara que teve na partida para marcar.

O técnico dos ‘Blues’, Thomas Tuchel deixou no banco o goleiro Edouard Mendy, depois de seu início de temporada irregular. No seu lugar entrou o espanhol Kepa.

“Kepa merece jogar há muito tempo. É um bom momentou para que ‘Edou’ tenha um descanso. Ele não teve sorte nos últimos jogos. Não vem mal, apenas sem sorte”, disse Tuchel.

O jogo abriu a rodada do Grupo E da Champions, que ainda tem Milan e Red Bull Salzburg, times que se enfrentam nesta terça na Áustria.

