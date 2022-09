Ex-Real, Carlos Queiroz assina contrato para comandar Irã na Copa

O Irã, no Grupo B, começará sua campanha na Copa do Mundo de 2022 contra a Inglaterra, no dia 21 de novembro

O ex-técnico do Real Madrid Carlos Queiroz fechou um acordo para liderar o Irã na Copa do Mundo do Catar, que será realizada em menos de três meses, informou a mídia estatal iraniana nesta terça-feira (6). A Agência de Notícias da República Islâmica, agência de notícias oficial do país, disse que o português Queiroz viajou para Teerã no fim de semana e assinou um acordo para substituir o croata Dragan Skocic como técnico. Leia também Álbum da Copa: brasiliense decide colecionar três de uma vez Skocic classificou os iranianos para a Copa do Mundo e venceu 15 de seus 18 jogos no comando desde que assumiu como substituto em tempo integral de Marc Wilmots. Queiroz já comandou o Irã nos Mundiais do Brasil em 2014 e da Rússia quatro anos depois. Ele tem sido associado a um retorno ao cargo desde que Mehdi Taj foi eleito presidente da federação iraniana de futebol na terça-feira passada. O Irã, no Grupo B, começará sua campanha na Copa do Mundo contra a Inglaterra no dia 21 de novembro, e enfrentará o País de Gales quatro dias depois. Eles completam a fase de grupos contra os Estados Unidos em 29 de novembro. Com informações da Agência Brasil