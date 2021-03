Doncic e Porzingis lideram e Mavericks vencem Spurs na volta da NBA

Com seu 19º triunfo da temporada, os Mavericks ocupam o oitavo lugar da Conferência Oeste, contabilizando 16 derrotas.

Após quase uma semana sem jogos da temporada regular, a NBA voltou na noite desta quarta-feira com apenas dois jogos. Ao fim da pausa para a disputa do All-Star Game, o Dallas Mavericks contou com atuações inspiradas de Kristaps Porzingis e Luka Doncic para superar o San Antonio Spurs por 115 a 104, em casa.

Doncic foi o principal destaque do time, com mais um “triple-double”, o seu 33º da carreira. Ele terminou a partida com 22 pontos, 12 rebotes e 12 assistências. Porzingis foi o cestinha dos anfitriões, com 28 pontos, além de contribuir com 14 rebotes. Do outro lado da quadra, DeMar DeRozan brilhou também, com 30 pontos e 11 assistências.

Com seu 19º triunfo da temporada, os Mavericks ocupam o oitavo lugar da Conferência Oeste, contabilizando 16 derrotas. Os Spurs seguem logo à frente, no 7º posto, com 18 triunfos e 15 revezes.

Na outra partida da rodada, o Memphis Grizzlies também fez valer o fator casa e bateu o Washington Wizards por 123 a 112. Jonas Valanciunas e Ja Morant foram os nomes do jogo e do time anfitrião. O primeiro foi o cestinha do confronto, com 29 pontos Se não bastasse a boa pontuação, ele anotou um “double-double” ao registrar 20 rebotes.

Ao lado de Valanciunas, liderando o time, também esteve Ja Morant, outro a anotar dois dígitos em dois fundamentos. Foram 21 pontos e 10 assistências. Os Grizzlies ainda contaram com atuação sólida de Desmond Bane, responsável por 20 pontos e quatro rebotes.

Pelos Wizards, Russell Westbrook obteve mais um “double-double” para a sua coleção: 20 pontos e 10 assistências. Bradley Beal foi o maior pontuador dos visitantes, com 21 pontos. Mas a boa atuação da dupla não foi o suficiente para frear o bom ritmo dos Grizzlies.

O time de Memphis aparece na nona colocação da Conferência Oeste, com 17 vitórias e 16 derrotas, enquanto os Wizards estão apenas no 12º posto do Leste, com 14 triunfos e 21 revezes até agora.

Confira os jogos desta quinta-feira:

Charlotte Hornets x Detroit Pistons

Brooklyn Nets x Boston Celtics

Toronto Raptors x Atlanta Hawks

Miami Heat x Orlando Magic

Chicago Bulls x Philadelphia 76ers

Milwaukee Bucks x New York Knicks

New Orleans Pelicans x Minnesota Timberwolves

Oklahoma City Thunder x Dallas Mavericks

Los Angeles Clippers x Golden State Warriors

Portland Trail Blazers x Phoenix Suns

Sacramento Kings x Houston Rockets

