Dois jogos da Copa do Brasil movimentam a noite de quinta

Fluminense e Cruzeiro se encontram no Maracanã, no RJ, enquanto São Paulo e Palmeiras jogam no Morumbi, em SP

Cinco jogos movimentaram a noite de quarta-feira (22), dentre eles, três clássicos. E hoje, mais dois confrontos começam a decidir quem passa para as quartas de final da Copa do Brasil: Fluminense x Cruzeiro e São Paulo x Palmeiras. Para fechar as oitavas de final, América e Botafogo se enfrentam na próxima semana.

Os jogos de volta estão marcados para acontecer entre os dias 12 e 14 de julho e, ao final dos dois jogos, a equipe que tiver o maior saldo de gols avança às quartas de final. Em caso de igualdade, a vaga será decidida nos pênaltis.

Fluminense x Cruzeiro

Foto: Divulgação/Fluminense

O jogo que abre a noite é entre Fluminense e Cruzeiro, que se enfrentam a partir das 19h, no Maracanã. Atualmente, o mandante é o sexto colocado no Brasileirão, enquanto o Cruzeiro é líder com folga da Série B. Os canais do SporTV e Premiere transmitem a partida.

No retrospecto histórico, o tricolor carioca leva a melhor, tendo vencido 35 vezes contra 26 do clube mineiro, além de 22 empates. Na Copa do Brasil, já foram dois confrontos: em 2006, o Flu levou a melhor nas quartas de final, enquanto em 2019, o Cruzeiro passou nas oitavas. Entretanto, as equipes não se enfrentam desde então, já que foi quando a Raposa rebaixou para a Série B.

Em 13 jogos no Brasileirão, Fernando Diniz não repetiu a escalação nenhuma vez, seja por desfalque ou opção técnica. Mas para o jogo de hoje, o técnico terá todo o elenco à disposição, e pode repetir o time que venceu o Avaí na última rodada.

Já o Cruzeiro encaixou o time e, após dois anos sem bons resultados, finalmente mostra forças para deixar a Série B. O único desfalque certo é o volante Neto Moura, que já jogou a competição pelo Mirassol.

São Paulo x Palmeiras

Foto: Cesar Greco

Depois do duelo na última segunda-feira (20) pelo Brasileirão, o São Paulo volta a receber o Palmeiras hoje, às 20h, novamente no Morumbi, buscando se recuperar após levar a virada nos acréscimos na última partida. O jogo terá transmissão do Amazon Prime Video.

O primeiro clássico foi disputado em 1930, e desde então, já foram 337 confrontos com um grande equilíbrio nos números. Até esta semana, o duelo estava empatado com 113 vitórias para cada. Mas o Porco passou o rival depois de vencer a partida realizada na segunda. Outros 110 jogos terminaram empatados.

O time de Rogério Ceni tem a chance de se vingar, agora na Copa do Brasil, e por isso, o técnico deve promover mudanças nas laterais e no ataque, e tal como no jogo passado, terá nove desfalques que estão no departemento médico.

O Palmeiras seguirá sem Abel Ferreira que, apesar de já ter testado negativo para a Covid-19, não foi liberado pela CBF para retornar ao banco. Em relação ao jogo anterior, o Palmeiras deve ter a volta de Marcos Rocha, recuperado, e Zé Rafael, que cumpriu suspensão no Brasileirão.

