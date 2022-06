Copa do Brasil: com clássicos, cinco jogos abrem as oitavas de final

Na noite desta quarta-feira (22), três dos cinco jogos que começam a decidir as oitavas da Copa do Brasil são clássicos regionais

A Copa do Brasil chegou às oitavas de final, onde 16 times disputam não só uma vaga para a próxima fase, mas um prêmio de R$ 3,9 milhões. E dentre os confrontos estão quatro clássicos regionais e um nacional, que serão disputados em jogos de ida e volta.

Nesta quarta (22), Atlético Goianiense x Goiás, Bahia x Athletico, Fortaleza x Ceará, Atlético Mineiro x Flamengo e Corinthians x Santos abrem os confrontos de ida da competição. Amanhã (23), Fluminense x Cruzeiro e São Paulo x Corinthians movimentam a noite. E na quinta-feira da semana que vem, dia 30, o Botafogo visita o América-MG.

Os jogos de volta estão marcados para acontecer entre os dias 12 e 14 de julho e, ao final dos dois jogos, a equipe que tiver o maior saldo de gols avança às quartas de final. Em caso de igualdade, a vaga será decidida nos pênaltis.

Cofres cheios

As equipes que estão na competição desde o começo da competição, caso de Cruzeiro, Ceará, Santos e São Paulo, já acumularam um total de R$ 7,67 milhões até então. Em seguida vem Atlético Goianiense e Goiás, que por estarem mais abaixo no ranking, conquistaram R$ 7,18 milhões.

Já quem entrou apenas na terceira fase, caso de Bahia (campeão da Copa do Nordeste), Botafogo (campeão da Série B), e América-MG, Athletico, Atlético-MG, Corinthians, Flamwengo, Fluminense, Fortaleza e Palmeiras, vindos da Libertadores, acumularam R$ 4,9 milhões por passarem da terceira fase, quando estrearam na Copa do Brasil.

A grande final vale R$ 60 milhões, quatro a mais do que a última edição. O montante total pode chegar a quase R$ 80 milhões para o campeão – contando com a premiação das fases anteriores.

Atlético Goianiense x Goiás

Foto: Rosiron Rodrigues/Goiás

O jogo que abre as oitavas de final será o clássico regional entre Atlético Goianiense e Goiás, equipes que disputaram o título goiano deste ano. A partida será disputada no Antônio Accioly, em Goiânia, às 19h, com transmissão do SporTV e Premiere.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

Este será o 63º jogo entre as equipes, mas o primeiro a ser disputado na Copa do Brasil. O Goiás leva vantagem no histórico de confrontos com 23 vitórias, contra 20 triunfos do Dragão. Este será o quarto jogo entre as equipes neste ano, e até agora, o Atlético levou a melhor, com duas vitórias na final do estadual, que ocasionou no título, e uma derrota no Brasileirão.

O Goiás conquistou a vaga nas oitavas de final após uma virada no confronto contra o Red Bull Bragantino e uma disputa de pênaltis emocionante, onde o goleiro Tadeu defendeu cinco cobranças. Entretanto, no Brasilleirão, o momento não é bom. A equipe vem sofrendo com lesões importantes, e já são quatro jogos sem vencer. Para hoje, Jair Ventura deve ter a volta de alguns atletas e escalar um time parecido com o que enfrentou o Internacional no dia 15 de junho.

Já o Atlético vive um bom momento no Brasileirão, com três vitórias em quatro jogos. Na última rodada, venceu o Juventude de virada, se afastando da zona de rebaixamento. Além disso, segue vivo na Sul-Americana, onde enfrentará o Olímpia, do Paraguai, na próxima semana, em jogo válido também pelas oitavas. Na Copa do Brasil, garantiu a classificação também nos pênaltis, após dois empates contra o Cuiabá. Os desfalques que Jorginho teve nos últimos jogos seguem como dúvida.

Bahia x Athletico

Foto: Felipe Oliveira/ Bahia

O Bahia é o terceiro colocado da Série B, enquanto o Athletico é o terceiro colocado da Série A. Ambas as equipes estão fazendo uma campanha sólida, e por isso, o duelo deve ser equilibrado. O jogo será às 19h30, na Arena Fonte Nova, em Salvador, com transmissão da Amazon Prime Video.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

As equipes já se enfrentaram 40 vezes, e em 19, o Athletico levou a melhor, contra 11 do Bahia e 10 empates. Jogando em Salvador, o confronto é mais equilibrado, com oito vitórias do time da casa e seis dos visitantes.

O Bahia vem de três vitórias nos últimos quatro jogos, embalado, mas terá algumas baixas certas para o jogo de hoje, pois alguns atletas já disputaram esta edição por outra equipe e não podem atuar mais. No último treino, Guto Ferreira fez mistério, mas deve manter a base do time que busca garantir o acesso à Série A do Brasileirão.

Já o Athletico está embalado, sem perder há mais de mês – a última derrota foi no dia 14 de maio, contra o Fluminense. O técnico Felipão terá três retornos para tentar buscar mais uma vitória após triunfar no clássico contra o Coritiba na última rodada.

Por outro lado, algumas baixas são certas: zagueiro Didi, atacante Rildo e volante Emerson Santos, que já jogaram por outros times na Copa do Brasil e por regulamento não podem atuar e o meia Marco Antônio, que segue entregue ao Departamento Médico. No mais, a base do time deve seguir sendo a mesma.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

Fortaleza x Ceará

Foto: Thiago Gadelha

Em mais um clássico regional das oitavas, a bola rola a partir das 20h, na Arena Castelão, em Fortaleza-CE. O Fortaleza ocupa a vice-lanterna do Brasileirão, enquanto o Ceará está melhor, na 13ª colocação. O duelo terá transmissão da Amazon Prime Video.

As equipes já se enfrentaram na Copa do Brasil, em 2011, pela 3ª fase. No jogo de ida, empate em 1×1, mas na volta, vitória do Fortaleza por 3×0, garantindo a classificação. O último jogo entre as equipes aconteceu no dia 1º de junho, quando o Vozão venceu por 1×0.

Na última rodada, o Fortaleza venceu o América-MG após dias difíceis e de muita cobrança da torcida, que chegou a agredir Robson. Vojvoda terá pelo menos quatro desfalques confirmados, mas deve colocar em campo um time parecido com o que entrou em campo no último jogo.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

Do outro lado, após um começo instável no Brasileirão, o Ceará se recuperou bem e já são 12 jogos sem saber o que é perder (dentre Série A, Copa do Brasil e Sul-Americana), com sete empates e cinco vitórias. Entretanto, o técnico Marquinhos não terá Mendonza, artilheiro da equipe, que se lesionou.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

Atlético Mineiro x Flamengo

Foto: Gilvan de Souza

Para aumentar o que já é considerado um clássico nacional, Atlético Mineiro e Flamengo fazem o segundo jogo nessa semana. No domingo, o Galo venceu por 2×0 jogo válido pelo Brasileirão. A partida será às 21h30, no Mineirão, e terá transmissão da Globo (em alguns estados), Premiere e SporTV. Este será o 83º jogo entre as equipes, num confronto de equilíbrio total: 31 vitórias pra cada lado e 20 empates.

O Atlético Mineiro é o atual campeão da competição, e na Série A, apesar de ocupar a parte de cima da tabela, estava pressionado. Mas após vencer o Flamengo na última rodada, chega confiante para esta partida. O técnico Antonio Mohamed terá o desfalque de Jair, que soreu uma fratura na mão no jogo de domingo e não terá condições de jogo.

Já o Flamengo vive tempos conturbados. Sem conseguir convencer em campo, contratou Dorival Júnior há cerca de 11 dias, mas desde então, foram duas derrotas e uma vitória. Após a atuação fraca no final de semana, o técnico deve promover mexidas na equipe. No último treino, trocou Ayrton Lucas e Vitinho por Filipe Luís e Willian Arão.

Corinthians x Santos

Foto: Divulgação/Santos

Para fechar a noite de clássicos das oitavas, Corinthians e Santos se enfrentam às 21h30, na Neo Química Arena, com transmissão da Globo (em alguns estados), Premiere e SporTV. No sábado (25), também na casa do Timão, as equipes voltam a se enfrentar, dessa vez, pela Série A.

No histórico de confrontos, o Corinthians leva a melhor, com 134 vitórias contra 110 do Peixe, além de 99 empates. O último jogo entre as equipes, vitória santista, culminou na demissão do, até então, técnico Sylvinho. Tanto Vitor Pereira, atual treinador do Timão, quanto Fabían Bustos, comandante do Santos, não venceram clássicos desde que chegaram ao futebol brasileiro.

O Corinthians está numa série de quatro jogos em casa, e venceu o Goiás, pela Série A, na última partida. Além desses dois jogos contra o Santos pelas duas competições, terá também o Boca Juniors pelas oitavas de final da Libertadores. Vitor Pereira terá a volta de Willian e de João Victor, mas Gil sentiu dores na última partida e pode ser ausência.

Já o Santos abriu 2×0 no último jogo contra o Red Bull Bragantino, mas acabou cedendo o empate dentro de casa. Com vários atletas no departamento médico, é provável que alfuns jogadores sejam improvisados em diferentes setores.