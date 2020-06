Djokovic está com coronavírus após promover torneios abertos ao público

PUBLICIDADE

São Paulo, SP

Novak Djokovic, 33, está com o coronavírus. A informação foi divulgada pelo tenista sérvio em um comunicado nesta terça-feira (23).

Líder do ranking da ATP (Associação dos Tenistas Profissionais), Djokovic participou no último fim de semana de uma etapa do evento Adria Tour, em que ele também atuou como um dos promotores, em Zadar, na Croácia.

No domingo (21), o tenista búlgaro Grigor Dimitrov anunciou que recebeu diagnóstico positivo de Covid-29. Na segunda (22) foi a vez de o croata Borna Coric comunicar o mesmo. Dimitrov e Coric haviam se enfrentado em Zadar no sábado (20).

Após cancelar a final da etapa da Croácia, que teria a participação de Djokovic, a organização do Adria Tour informou que os participantes seriam testados ainda no domingo.

Tanto em Zadar quanto em Belgrado, na primeira etapa do evento, realizada na academia do número 1 do mundo, houve poucas restrições sanitárias. Foi liberada, por exemplo, a presença de público, e o uso de máscara não era obrigatório.

Djokovic decidiu não fazer o exame na Croácia, segundo ele por estar sem sintomas da doença. Ao fazê-lo em Belgrado, porém, o atleta recebeu o diagnóstico positivo de Covid-19. A esposa dele, Jelena, também está com a doença. Já os testes de seus dois filhos deram negativo.

“Tudo o que nós fizemos no último mês, fizemos com o coração puro e intenções sinceras. Nosso torneio tinha o objetivo de unir e compartilhar uma mensagem de solidariedade e compaixão na região”, escreveu Djokovic no primeiro comunicado divulgado por sua equipe.

Segundo o atleta, os objetivos do torneio, que foi muito criticado nas últimas semanas, eram arrecadar fundos para caridade e dar oportunidades aos atletas voltarem a jogar num momento em que as possibilidades de contágio em tese estariam menores.

“Infelizmente, o vírus ainda está presente, e essa é uma nova realidade com a qual nós ainda estamos aprendendo a lidar”, afirmou.

Mais tarde, em novo comunicado, ele se desculpou, admitiu que errou na avaliação dos protocolos sanitários e que era muito cedo para realizar o evento nessas condições.

O atleta recomendou a todos os que estiveram nos jogos em Belgrado e Zadar que façam testes para saber se foram infectados e pratiquem o distanciamento social. Ele afirmou também que “compartilhará recursos de saúde no futuro breve”, sem especificar as ações.

O tenista informou ainda que a última etapa do torneio foi cancelada e que irá se isolar por 14 dias.

As informações são da FolhaPress