Diretor de futebol do Santos pede demissão após saída de Jesualdo

William Thomas decidiu deixar o cargo de diretor de futebol do Santos após a demissão de Jesualdo Ferreira.

O agora ex-dirigente santista tentou até o último instante segurar o treinador português na equipe alvinegra, mas perdeu a queda de braço para o Comitê de Gestão do clube da Vila Belmiro, do qual o presidente José Carlos Peres faz parte.

Indicados por Thomas, Jorge Andrade, gerente de base, e Everson Rocha, chefe de departamento de análise e prospecção, continuam por enquanto.

O cartola tentava convencer os diretores do Santos de que ainda era cedo para demitir Jesualdo, que só dirigiu a equipe em 15 partidas. Nada foi comunicado ao português durante todo o processo de discussão sobre sua permanência no cargo.

Thomas tinha grande influência nos bastidores do Santos e força inédita para um cartola na gestão Peres. Foi dele, por exemplo, a escolha de Jesualdo para o comando técnico, sem objeção do presidente santista, que até preferia outros nomes à época, como o do argentino Gabriel Heinze.

Ainda sem treinador efetivado, o Santos se prepara para estrear no Campeonato Brasileiro no domingo (9), em casa, contra o Red Bull Bragantino.

