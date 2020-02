Diego Tardelli chega a BH e é recepcionado com festa pela torcida do Atlético-MG

PUBLICIDADE 

Diego Tardelli chegou em Belo Horizonte na manhã deste sábado e foi recepcionado com festa. Centenas de torcedores do Atlético Mineiro se aglomeraram no Aeroporto Internacional de BH, em Confins, para receber o ídolo, que dará início à sua terceira passagem pelo clube mineiro.

Tardelli desembarcou com atraso, o que não freou a empolgação dos torcedores. Depois de pouco mais de uma hora de atraso, o atacante apareceu no portão de desembarque do aeroporto e foi erguido pelos atleticanos, que festejaram a chegada do reforço e aproveitaram a ocasião para provocar o Cruzeiro.

“Arerê, o Cruzeiro vai jogar a Série B” foi um dos cantos de provocação ao arquirrival. “O Tardelli voltou” e “Tardelli! Gol! Gol!” foram as músicas que embalaram a festa pela chegada do atacante.

Diego Tardelli foi direto do aeroporto para a Cidade do Galo, onde vai realizar os primeiros exames médicos. A apresentação oficial do jogador está marcada para este domingo, no Mineirão, antes do duelo contra a Caldense, pela sexta rodada do Campeonato Mineiro.

Ainda não é possível ter uma previsão quanto à data de estreia de Tardelli. O “novo” reforço atleticano ainda não está regularizado. Não se sabe como ele está fisicamente. Certo é que o jogador de 34 anos vem treinando por conta própria desde que rescindiu seu contrato com o Grêmio, na metade de janeiro.

Tardelli volta para o Atlético com status de ídolo pelo que fez no passado. Ele disputou 219 jogos e marcou 110 gols com a camisa alvinegra. Foi campeão da Copa Libertadores da América de 2013, da Copa do Brasil de 2014, da Recopa Sul-Americana de 2014 e das edições de 2010 e 2013 do Campeonato Mineiro.

Estadão Conteúdo