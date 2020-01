De volta ao Corinthians, Pedro Henrique e Camacho negam ter preferência de Nunes

PUBLICIDADE 

O zagueiro Pedro Henrique e o volante Camacho foram emprestados ao Athletico-PR na temporada passada e trabalharam com o técnico Tiago Nunes. Ambos retornaram ao Corinthians a pedido do treinador e agora saem na frente na briga por posição no início da temporada.

Com a saída de Manoel, Pedro Henrique tem como principal concorrente o uruguaio Bruno Méndez para atuar ao lado de Gil. No meio-campo, Ralf foi dispensado por Tiago Nunes e agora Camacho tem apenas Gabriel como rival na disputa pela vaga de primeiro volante.

Pedro Henrique e Camacho concederam entrevista coletiva nesta terça-feira, após o segundo dia de trabalho em 2020 e negaram ter a preferência do treinador “Acho que não. A pré-temporada começa todo mundo do zero, todos vão dar seu melhor para ser titular, lógico que já conhecer o trabalho dele facilita no dia a dia, mas a disputa será sadia, todos brigando pelo espaço”, disse o zagueiro.

Camacho foi na mesma linha do companheiro de equipe. “Quem vai dizer é o campo, os treinos e jogos. O grupo é qualificado, na minha posição tem grandes jogadores. Vou tentar dar meu máximo”, analisou.

O volante permaneceu durante um ano e meio no Athletico-PR. “Evolui como pessoa. Agora desejo sorte ao Tiago, que já provou com títulos que é um grande treinador. Será um grande ano”, disse.

O zagueiro destacou que o treinador gosta de jogar de maneira ofensiva. “O Tiago joga muito para frente, a gente joga com linha alta o tempo todo, chega bastante bola no ataque. Vivemos isso no Athletico, com os atacantes sempre tendo chances claras de gol, creio que esse ano ele fará a mesma coisa e as oportunidades vão aparecer para os atacantes. No ano passado aqui não chegava muita bola, esse ano ele vai trabalhar para isso”, afirmou.

EM RECUPERAÇÃO – O goleiro Cássio não participou da atividade nesta terça-feira após sofrer luxação no polegar esquerdo no treino do dia anterior. Os exames não detectaram lesão e o titular da meta alvinegra viajará com o restante do elenco aos Estados Unidos para a disputa da Florida Cup. O embarque será no domingo.

Estadão Conteúdo