Davi Araújo, do Real Brasília, é emprestado ao Botafogo

O atacante Davi Araújo, do Real Brasília, foi emprestado para o Botafogo, do Rio. Joia do futebol candango, o atleta de 20 anos defenderá o clube carioca até dezembro de 2021 — o Fogão tem opção de compra de 60% dos direitos no fim do empréstimo.

Revelado pelo Mamoré-MG, Davi teve destaque no Paracatu, sendo o atleta revelação do Campeonato Candango de 2019. Por conta das boas atuações nos times mineiros, o jovem despertou o interesse do Real Brasília, que acertou a contratação do atacante no ano passado.

No Botafogo, Davi deve disputar vaga com Luiz Fernando, que é sondado por times da Europa, e do recém-chegado marfinense Kalou. O elenco do time alvinegro ainda tem Luis Henrique, Rhuan, Lecaros, Pedro Raul, Rafael Navarro, Warley, Matheus Babi e Matheus Nascimento.

Outras vendas

O empréstimo de Davi é mais uma exportação que o Real Brasília faz para grandes times do futebol brasileiro. Antes, no ano passado, o Leão do Planalto já havia emprestado o atacante Kaio Nunes ao Goiás. Já neste ano, o zagueiro Milani e o meia Índio foram negociados com o Flamengo.

À época, o presidente Luís Felipe Belmonte comemorou as transações. “É só o começo. Vamos buscar melhorar cada vez mais e mostrar ao Brasil nossos talentos, com o objetivo de provar que o Distrito Federal pode e merece estar no centro do futebol nacional.”

Confira a lista de atletas negociados pelo Real Brasília nas últimas temporadas:

Kaio Nunes (atacante) – Goiás

Milani (zagueiro) – Flamengo sub-20

Índio (meia) – Flamengo sub-20, depois Coritiba sub-20

Araújo (atacante) – Red Bull Bragantino sub-20

Luan (atacante) – Grêmio sub-20

Érik Gabriel (atacante) – XV de Piracicaba