Daniel Alves sai do banco e dá assistência em triunfo do Pumas no México

Na primeira partida do retorno do Campeonato Mexicano neste ano, que abriu a etapa do Clausura do torneio neste domingo, o lateral brasileiro Daniel Alves saiu do banco de reservas para dar assistência e ser decisivo na virada do Pumas sobre o Juarez por 2 a 1.

O veterano de 39 anos deixou o banco de reservas e deu um belo passe para Eduardo Salvio marcar o gol de empate do Pumas na partida. Na sequência, participou da jogada que originou pênalti convertido por Juan Dinenno, que garantiu o triunfo da equipe mandante.

Daniel Alves não foi titular justamente por ter retornado ao Pumas depois de seus companheiros, já que defendeu a seleção brasileira na Copa do Mundo do Catar. Assim que entrou em campo, jogou no meio-campo e não na lateral, posição pela qual foi convocado por Tite no Mundial.

Fora de campo, o brasileiro é acusado de assédio sexual na Espanha. Entretanto, em seu primeiro posicionamento sobre o caso, em entrevista ao programa Y Ahora Sonsoles, da televisão espanhola Antena 3, o atleta negou o ocorrido.

Na sequência da temporada, o Pumas retorna aos gramados no próximo domingo, em compromisso contra o Santos Laguna, fora de casa, pela segunda rodada do torneio.

HOMENAGEM A PELÉ

Em uma homenagem a Pelé, que morreu em dezembro do ano passado, em decorrência de complicações de um câncer de cólon, Daniel Alves entrou em campo com o autógrafo do Rei do Futebol sobre o número 77 de sua camisa.

