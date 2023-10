Cuiabá derrota time reserva do Fluminense por 3 a 0 em casa

A expulsão do meia Martinelli, ainda no primeiro tempo, acabou prejudicando o rendimento dos visitantes

Priorizando o segundo jogo da semifinal da Copa Libertadores diante do Internacional, que vai acontecer na próxima quarta-feira, o Fluminense utilizou um time totalmente reserva para enfrentar o Cuiabá, neste sábado, na Arena Pantanal E sofreu as consequências da opção. Levou 3 a 0 do time da casa, em jogo válido pela 25ª rodada do Campeonato Brasileiro. A expulsão do meia Martinelli, ainda no primeiro tempo, acabou prejudicando o rendimento dos visitantes.

Por enquanto, o Fluminense ocupa a sexta posição, com 41 pontos, porém, pode ainda perder a posição para o Athletico-PR, que tem 40 e faz o clássico com o Coritiba, no domingo, no estádio Couto Pereira, na capital paranaense.

De qualquer forma, o time carioca vai completo para Porto Alegre, com exceção do lateral-direito Samuel Xavier, expulso no primeiro jogo, que terminou empatado por 2 a 2 no Maracanã. Quem vencer vai à final. Em caso de novo empate a vaga será decidida nos pênaltis.

Quem tirou proveito desta situação foi o Cuiabá, que interrompeu uma série de cinco jogos sem vitória, com quatro derrotas e apenas um empate. Respirou na tabela, onde soma 32 pontos e ocupa a 11ª posição.

O técnico Fernando Diniz escalou apenas um titular: Samuel Xavier, suspenso no meio de semana. Mesmo com um quase time todo reserva, o Flu começou bem equilibrado, permitindo pouco ao time da casa. A situação, porém, mudou aos 39 minutos quando Martinelli cometeu falta sobre Ranielli e recebeu o segundo cartão amarelo, sendo expulso em seguida.

Ainda nos acréscimos, enfim, o Cuiabá teve sua melhores chances para marcar. Após levantamento de Clayson na segunda trave, Deyverson cabeceou no alto, obrigando o goleiro Pedro Rangel espalmar para a pequena área. No rebote, Samuel Xavier voltou e chutou a bola por cima do travessão, salvando o gol.

No intervalo, Diniz tentou remontar seu time. Sacou o meia Daniel para a entrada do zagueiro Felipe Andrade, sacou o atacante Léo Fernandez para a entrada do volante Alexsander, além de mexer no ataque com Lelê ocupando a vaga de Yony Gonzalez. Não deu tempo de sentir os efeitos das alterações, porque o Cuiabá voltou determinado e buscou os seus gols.

O primeiro saiu aos 11 minutos, num erro de passe de Diogo Barbosa para David Braz, já dentro da área. A bola ficou com Ronald Lopes que cruzou para a segunda trave, onde Clayson apareceu para chutar de chapa, no contrapé de Pedro Rangel.

Percebendo seu domínio, o time cuiabano manteve o ritmo e aumentou o placar aos 18, agora com o zagueiro Alan Empereur. A jogada começou num escanteio curto cobrado por Clyson para Ronald Lopes, que levantou na segunda trave. Deyverson ajeitou de cabeça e Empereur deu uma virada de corpo para acertar o ângulo esquerdo de Pedro Rangel. Um golaço.

Restava ao Fluminense tentar evitar mais gols. O time recuou, tentou se fechar, mas o Cuiabá manteve o domínio em campo. Marcou o seu terceiro gol aos 41, num contra-ataque armado por Deyverson em seu campo de defesa. Ele recebeu a bola de costas, mas virou e deu um estourão pelo lado direito. Jonathan Cafu pegou a bola e correu até a área, onde fez o passe lateral para Fernando Sobral, chegando de frente, para bater cruzado no canto direito do goleiro.

FICHA TÉCNICA:

CUIABÁ 3 X 0 FLUMINENSE

CUIABÁ – Walter; Matheus Alexandre, Marllon, Alan Empereur e Uendel (Rikelme); Raniele, Lucas Mineiro (Fernando Sobral) e Ronald Lopes (Filipe Augusto); Derik Lacerda (Wellington Silva), Deyverson e Clayson (Jonathan Cafu). Técnico: António Oliveira.

– Walter; Matheus Alexandre, Marllon, Alan Empereur e Uendel (Rikelme); Raniele, Lucas Mineiro (Fernando Sobral) e Ronald Lopes (Filipe Augusto); Derik Lacerda (Wellington Silva), Deyverson e Clayson (Jonathan Cafu). Técnico: António Oliveira. FLUMINENSE – Pedro Rangel; Samuel Xavier, Marlon (João Neto), David Braz e Diogo Barbosa; Thiago Santos, Martinelli, Lima e Daniel (Felipe Andrade); Leo Fernández (Alexsander) e Yony González (Lelê). Técnico: Fernando Diniz.

– Pedro Rangel; Samuel Xavier, Marlon (João Neto), David Braz e Diogo Barbosa; Thiago Santos, Martinelli, Lima e Daniel (Felipe Andrade); Leo Fernández (Alexsander) e Yony González (Lelê). Técnico: Fernando Diniz. GOLS – Clayson, aos 11, Alan Empereur, aos 18, e Fernando Sobral, aos 41 minutos do segundo tempo.

– Clayson, aos 11, Alan Empereur, aos 18, e Fernando Sobral, aos 41 minutos do segundo tempo. CARTÕES AMARELOS – Alan Emperuer, Lucas Mineiro e Fernando Sobral (Cuiabá). Thiago Santos, Lima e Martinelli (Fluminense).

– Alan Emperuer, Lucas Mineiro e Fernando Sobral (Cuiabá). Thiago Santos, Lima e Martinelli (Fluminense). CARTÃO VERMELHO – Martinelli (Fluminense).

– Martinelli (Fluminense). ÁRBITRO – Paulo Cesar Zanovelli da Silva (MG-Fifa).

– Paulo Cesar Zanovelli da Silva (MG-Fifa). RENDA E PÚBLICO – Não disponíveis.

– Não disponíveis. LOCAL – Arena Pantanal, em Cuiabá (MT).