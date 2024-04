Cruzeiro desperdiça chances e empata mais uma vez na Sul-Americana

SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS)

O Cruzeiro dominou, jogou melhor, mas não saiu do 0 a 0 com o Unión La Calera, do Chile, nesta terça-feira (23), em jogo pela terceira rodada do grupo B da Copa Sul-Americana. Com direito a duas bolas na trave e um gol inacreditável perdido pelo cruzeirense Rafael Elias.

O empate foi o terceiro do Cruzeiro em três jogos na Sul-Americana e o time mineiro é o terceiro colocado do grupo B, com três pontos. O próximo compromisso cruzeirense é diante do Vitória no Mineirão, no domingo (28), em jogo válido pela quarta rodada do Brasileirão.

O empate deixa o Unión La Calera na segunda posição do grupo, com quatro pontos. Também no domingo, o La Calera visita o Colo-Colo, pelo Campeonato Chileno.

UNIÓN LA CALERA

Ibañez; Ferrario, Parnisiari, Matus e Romo; Pérez e Aued; Soldano, Cavalleri (Encinas) e Hauche (Ponce); Gigliotti (Rebolledo).

CRUZEIRO

Anderson; Wesley Gasolina (William), Zé Ivaldo, João Marcelo e Marlon; Lucas Romero (Ramiro), Cifuentes e Mateus Vital (Robert); Matheus Pereira, Barreal (Gabriel Verón) e Rafael Elias (Rafael Silva).

Local: Estádio Municipal de Concepción, Chile

Árbitro: Mario Díaz de Vivar (PAR)

Assistentes: Milciades Saldivar (PAR) e José Villagra (PAR)

VAR: Ulises Meireles (PAR)

Cartões amarelos: Ferrario, Aued (UNI); Rafael Elias, Rafael Silva (CRU)

Cartões vermelhos: não houve

Gols: não houve