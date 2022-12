Cristiano Ronaldo treina no Real Madrid quatro anos após saída

Ele é o maior artilheiro do clube e vestindo sua camisa conquistou quatro Champions League, mas um retorno não faz parte dos planos.

Cristiano Ronaldo está de volta ao Real Madrid. Desta vez, não como jogador do clube, mas sim com a autorização do presidente Florentino Pérez para usar as instalações do CT de Valdebebas enquanto se prepara para o restante da temporada. Ele é o maior artilheiro do clube e vestindo sua camisa conquistou quatro Champions League, mas um retorno não faz parte dos planos.

Aos 37 anos, o craque português foi eliminado da Copa do Mundo nas quartas de final e está sem clube. Seu nome esteve envolvido em possibilidades de transferências, com a ida para o Al-Nassr, da Arábia Saudita, tendo ganhado força recentemente.

Ele ainda não assinou nenhum contrato, de acordo com a mídia internacional.

Foi o jornal Relevo, da Espanha, que apontou inicialmente que CR7 estava treinando no Real Madrid. Na sequência, outros veículos confirmaram a informação. Ele esteve no CT acompanhado de seu filho e fez um trabalho em um campo diferente ao que o time principal estava realizando as atividades.

Cristiano também não passou para falar com ex-companheiros –o português foi comandado por Carlo Ancelotti e conhece outros membros do elenco, como Benzema, Kroos e Carvajal.

O astro português viveu um segundo semestre atípico na carreira. Primeiro, foi relegado ao banco de reservas do Manchester United e se indispôs com todo o clube após declarações ao programa “Piers Morgan Uncensored”.

Por Portugal, a Copa do Mundo seguiu caminho parecido: CR7 perdeu a titularidade após reclamar do técnico Fernando Santos em uma substituição e foi para o banco de reservas nas partidas das oitavas e quartas de final, contra Suíça e Marrocos, respectivamente.