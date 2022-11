Cristiano Ronaldo não treina em campo a dois dias de pegar a Coreia do Sul

Aos 37 anos, Ronaldo participou nos dois primeiro jogos na Copa do Mundo de 2022: nas vitórias em cima de Gana e Uruguai

Cristiano Ronaldo foi um dos quatro ausentes no treino em campo de Portugal nesta quarta-feira (30) à tarde no Qatar. O craque português ficou na academia para fazer “trabalhos específicos de recuperação”, segundo informou a Federação Portuguesa de Futebol (FPF).

Aos 37 anos, Ronaldo participou nos dois primeiro jogos na Copa do Mundo de 2022: nas vitórias em cima de Gana (3 a 2), tendo marcado um gol de pênalti, e Uruguai (2 a 0).

A princípio, o atacante não preocupa fisicamente para o confronto com a Coreia do Sul, sexta-feira (2), no Education City Stadium, pela terceira rodada do Grupo H. Porém, há sim a chance de ser poupado, visto que os portugueses já estão garantidos nas oitavas de final.

Além de Cristiano Ronaldo, outros três nomes estiveram fora das atividades abertas no CT do Al Shahaniya, nos arredores de Doha: o zagueiro Danilo, o lateral-esquerdo Nuno Mendes e o meia-atacante Otávio. O trio está lesionado.