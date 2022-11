Danilo diz que heróis estão nas salas de aula e nos hospitais, não nos gramados

Danilo publicou o texto enquanto se recupera de lesão, sofrida na estreia do Brasil na Copa do Mundo

O lateral direito Danilo, 31, da seleção brasileira, publicou nesta quarta-feira (30), um texto no Instagram no qual afirma que trabalhadores são os “verdadeiros heróis de uma nação”, não os atletas.

“Os verdadeiros heróis de uma nação estão nas salas de aulas, educando as próximas gerações, nos hospitais ou ambulâncias salvando vidas, curando doenças, ou nas ruas recolhendo o que nós deixamos. Estão nos metrôs e ônibus cheios, lotados, dirigindo ou se apertando e já começando o dia ‘ lutando ‘ por um espaço, ali dentro e na vida”, escreveu.

“Nós atletas temos ‘apenas’ um dom diferente, uma oportunidade e uma posição privilegiada para influenciar. Sermos heróis da nossa própria jornada, da nossa própria história. Deste lugar, eu apenas sugiro: faça tudo colocando todo seu coração, sua alma, sua essência. No mínimo, a recompensa será a satisfação de ter se entregado e feito todo o possível. Imponha limites mas não se coloque limites!”, acrescentou.

Danilo publicou o texto enquanto se recupera de lesão, sofrida na estreia do Brasil na Copa do Mundo, na vitória sobre a Sérvia. O atleta teve uma lesão de ligamento no tornozelo esquerdo e espera retornar nas oitavas de final.

O defensor teve sua vaga ocupada pelo zagueiro Éder Militão, 24, no confronto com a Suíça.

Danilo é apenas um do trio de lesionados: Neymar, 30, camisa 10 da seleção, sofreu uma lesão semelhante no tornozelo, também no jogo de estreia. A expectativa de retorno é a mesma que a do lateral. Alex Sandro, 31, defensor pela esquerda, fez exames nesta terça-feira (29) e teve contusão constatada no músculo do quadril esquerdo; ele fica fora da partida contra Camarões, na próxima sexta (2), mas deve voltar para o começo do mata-mata.

