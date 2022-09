Cristiano Ronaldo é acusado de comportamento violento contra torcedor do Everton

Ao final da partida, um vídeo mostrou o português golpeando a mão de um adolescente enquanto voltava ao vestiário

A Federação Inglesa de Futebol (FA) anunciou nesta sexta-feira que acusa formalmente Cristiano Ronaldo por comportamento “violento ou inapropriado” em episódio em que atingiu a mão de um torcedor do Everton fazendo com que seu telefone caísse no chão.

Na ocasião, o Everton havia derrotado o Manchester United pelo placar de 1-0 em Goodison Park. Ao final da partida, um vídeo mostrou o português golpeando a mão de um adolescente enquanto voltava ao vestiário, o que provocou a queda do aparelho do torcedor.

A polícia de Liverpool havia aberto uma investigação por “agressão” que se encerrou em meados de agosto com uma advertência simples para o camisa 7 dos ‘Red Devils’, que na mesma noite publicou um pedido de desculpas em sua conta no Instagram.

O Manchester United tomou nota da decisão da FA e comunicou: “Apoiaremos nosso jogador em sua resposta acerca desta acusação”.

Atualmente, o atacante está concentrado com a seleção de Portugal para duas partidas pela Liga das Nações, contra a República Tcheca, no sábado, e Espanha, na próxima terça-feira.

© Agence France-Presse