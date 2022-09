Libertadores: ingressos da final começam a ser vendidos hoje

A venda dos ingressos para os torcedores brasileiros será gerenciada por cada clube finalista, e custará US$ 142

A partir das 17h, os torcedores do Flamengo e do Athletico Paranaense poderão adquirir os ingressos para a final da Libertadores através do site da Conmebol. A partida está marcada para o dia 29 de outubro em Guayaquil, Equador, às 17h (15h do horário local).

Essa será a terceira final seguida da Libertadores entre brasileiros. Em 2020, Palmeiras venceu o Santos. No ano seguinte, o Porco voltou a levantar a taça, dessa vez, contra o Flamengo.

Os torcedores da equipe carioca ficarão no setor ‘Geral Sul’, enquanto os paranaenses ficarão no ‘Geral Norte’. Em ambos os setores o ingresso custará US$ 142, cerca de R$ 740 pela cotação atual. A venda desses ingressos será gerenciada por cada clube finalista.

Já para os equatorianos, a Conmebol abriu um outro setor, na ‘Tribuna Leste’, disponível apenas para torcedores nascidos no país-sede. O ingresso custará US$, cerca de R$ 1,3 mil, e a venda se encerra no dia 30 deste mês.

Como novidade, a Conmebol vai ofertar aos torcedores a oportunidade de adquirir pacotes completos, incluindo voos, hospedagem e passagens. Mais informações sobre o pacote ‘Fan Travel’ serão divulgadas nos próximos dias.