Cristiano Ronaldo começa no banco contra Marrocos

Luciano Trindade

São Paulo – SP

Cerca de uma hora antes do duelo contra o Marrocos, neste sábado (10), às 12h, pelas quartas de final da Copa do Mundo, o técnico português Fernando Santos divulgou a escalação de sua equipe com apenas uma mudança em relação ao último jogo, diante da Suíça.

O treinador optou por Rúben Neves no lugar de William Carvalho. Desta forma, Cristiano Ronaldo, que esquentou o banco durante boa parte da partida diante dos suíços, vai ficar novamente esperando por uma oportunidade diante dos marroquinos.

O capitão da seleção portuguesa perdeu espaço no time desde o último confronto pela fase de grupos do Mundial, quando criticou Fernando Santos após ser substituído faltando cerca de meia hora para o fim do jogo.

Segundo o comandante, os dois tiveram uma conversa sobre ocorrido, Cristiano Ronaldo não gostou de ser sacado do time, mas ele manteve sua decisão.

Portugal vai a campo com Diogo Costa; Diogo Dalot, Pepe, Rúben Dias e Raphael Guerreiro; Rúben Neves e Otávio; Bernardo Silva, Bruno Fernandes e João Félix; Gonçalo Ramos.