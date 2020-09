Corinthians obtém efeito suspensivo, e Jô está livre para enfrentar Sport

PUBLICIDADE

São Paulo, SP

O Corinthians obteve um efeito suspensivo na tarde desta sexta-feira (18) para o atacante Jô. Dessa forma, o centroavante está livre para enfrentar o Sport na próxima quarta-feira (23), na Ilha do Retiro, pela 12ª rodada do Campeonato Brasileiro.

Jô foi punido na última segunda-feira (14) pelo Superior Tribunal de Justiça Desportiva (STJD) com dois jogos de suspensão. A punição foi enquadrada em “ato hostil” contra o zagueiro Diego Costa, do São Paulo, em clássico no Morumbi, no dia 30 de agosto.

Por isso, Jô não enfrentou o Bahia há dois dias, na Neo Química Arena, pela 11ª rodada do Brasileiro. O jogador também não entraria em campo diante do Sport.

No julgamento, Jô justificou que apenas empurrou o zagueiro do São Paulo na briga por espaço dentro da área e ressaltou que futebol é jogo de contato físico.

Jô foi denunciado por “agressão” prevista no artigo 254-A do Código Brasileiro de Justiça Desportiva e poderia pegar até 12 jogos de suspensão. Mas, após cinco auditores analisarem o vídeo, o ato foi desclassificado para o artigo 250 (ato hostil), que prevê pena de uma a três partidas.

As informações são da FolhaPress