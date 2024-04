Corinthians estreia no Brasileiro contra técnico que frustrou plano em 2023

SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS)

O Corinthians estreia neste domingo (14) no Campeonato Brasileiro e revê um treinador que foi uma “pedra no sapato” do time na Libertadores do ano passado.

O Alvinegro paulista recebe o Atlético-MG de Gabriel Milito. O comandante argentino assumiu o Galo no final de março, após a saída de Felipão, e segue invicto: foram três vitórias e um empate até então.

Ele foi técnico do Argentinos Juniors em 2023, um dos algozes do Corinthians na fase de grupos da última Libertadores. O adversário conquistou uma vitória e teve um empate contra clube do Parque São Jorge, terminou à frente por quatro pontos e avançou ao mata-mata – enquanto o time brasileiro ficou com a vaga na Sul-Americana.

A equipe comandada por António Oliveira chega para a partida embalada após cinco jogos de invencibilidade. O treinador português tem 70% de aproveitamento dos pontos disputados, com seis vitórias, três empates e apenas uma derrota desde que ocupou o cargo.