Corinthians anuncia a venda de Pedrinho para o Benfica; meia jogará o Paulistão

O Corinthians anunciou na manhã desta quarta-feira a venda de Pedrinho para o Benfica, de Portugal. O meia atuará pelo time alvinegro até o final do Campeonato Paulista antes de se transferir para o clube português. Ele assinou contrato válido por cinco anos.

“O Sport Club Corinthians Paulista informa que concluiu a negociação junto ao SL Benfica, de Portugal, e aceitou a proposta para a venda do atleta Pedrinho”, escreveu o clube do Parque São Jorge em nota divulgada à imprensa e aos torcedores.

Pedrinho viajou no último final de semana para realizar exames médicos no Benfica e foi aprovado. Ele retornará a São Paulo nesta quinta-feira e fica à disposição do técnico Tiago Nunes para a partida contra o Ituano, no domingo, na Arena Corinthians, pela 10.ª rodada do Paulistão.

Corinthians e Benfica chegaram a um acordo no final de janeiro para a transferência de Pedrinho. O clube português pagará 20 milhões de euros (mais de R$ 100 milhões) para comprar o jogador O Corinthians detém 70% dos direitos econômicos, enquanto que os outros 30% pertencem ao próprio atleta e seu empresário.

Além dos 20 milhões de euros, há uma cláusula no contrato de venda do jogador que permite ao Corinthians receber mais 2 milhões de euros (mais de R$ 10 milhões) por metas alcançadas pelo atleta em Portugal. Embora elas não tenham sido divulgadas, tem relação com número de jogos, número de gols e conquistas com a equipe principal do Benfica.

Nascido em Maceió, Pedrinho chegou ao Corinthians aos 14 anos, atualmente tem 21, e fez toda a categoria de base no clube alvinegro. Em 2017, chegou ao elenco da equipe profissional sob o comando do técnico Fábio Carille, após ter conquistado a Copa São Paulo de Futebol Júnior. O meia soma quatro títulos pelo time profissional: um Campeonato Brasileiro (2017) e três Paulistas (2017, 2018 e 2019).

No último domingo, ao chegar a Lisboa, Pedrinho já havia falado sobre a negociação com o Benfica. “É um sonho de criança poder estar em uma grande equipe na Europa. É algo maravilhoso, fiquei muito feliz quando soube da oportunidade e com certeza vou dar o meu melhor”, comentou.

Estadão Conteúdo