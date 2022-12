Copa do Mundo: Brasil termina 1ª fase pior que Argentina

Argentina marcou cinco vezes e tomou apenas um, ficando com saldo de quatro. Já o Brasil balançou as redes apenas três vezes e tomou um gol

Com o fim da fase de grupos da Copa do Mundo do Catar, um dado salta aos olhos. Mesmo tendo começado vencendo os dois primeiros jogos, o Brasil encerrou a primeira fase com um resultado pior do que a Argentina.

Mesmo com as duas seleções terem terminado com seis pontos e na liderança de seus grupos no mundial, a Argentina marcou cinco vezes e tomou apenas um, ficando com saldo de quatro. Já o Brasil balançou as redes apenas três vezes, tomou um gol e fechou a primeira fase com saldo de dois.

A Argentina teve uma das maiores surpresas de toda a Copa do Mundo na primeira rodada. No duelo contra a Arábia Saudita, os argentinos foram surpreendidos e derrotados por 2 a 1 de virada.

Depois da derrota, Lionel Scaloni alterou a equipe e a Argentina cresceu. Com vitórias contra México e Polônia, ambas por 2 a 0, a seleção se garantiu como líder do grupo e terá a Austrália como adversária nas oitavas de final.

A caminhada brasileira no Catar começou com uma boa atuação e dois gols contra a Sérvia. Depois, a equipe teve muita dificuldade para superar a defesa da Suíça e a vitória veio por 1 a 0, com gol de Casemiro saindo já nos minutos finais.

Classificada para as oitavas de final, a seleção brasileira teve um time totalmente diferente em campo contra Camarões e, apesar de martelar e buscar o gol desde o começo, acabou derrotada por 1 a 0.

Mesmo com o badalado ataque correspondendo abaixo do esperado, o Brasil chega para as oitavas de final como líder do grupo e terá pela frente a Coreia do Sul nas oitavas de final, na próxima segunda-feira (5).

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

Pior ataque em 44 anos

O desempenho ofensivo do Brasil no Catar não é animador. Apesar do grande volume ofensivo, principalmente nas duas primeiras partidas, a seleção brasileira não vai tão bem quando o assunto é gol.

Com três gols até o momento, o ataque brasileiro na Copa do Mundo do Catar é o pior do país em mundiais desde 1978, quando os brasileiros marcaram duas vezes na primeira fase.

Na última vez que conquistou a Copa do Mundo, em 2002, a seleção brasileira teve sua fase de grupos mais goleadora da história dos mundiais, com 11 gols.

Estadão Conteúdo